Reforma a Ley del Infonavit enfrentará retos y varias preguntas

El Infonavit planea usar hasta 100 mil millones de pesos de los ahorros de los trabajadores para construir viviendas económicas, tras la aprobación de la reforma a su ley.

Aunque el proyecto pretende atender el déficit habitacional de 8 millones de viviendas, enfrenta críticas por la falta de regulación y transparencia en el manejo de recursos, así como por ventajas fiscales que podrían afectar a desarrolladores privados.

La reforma recién aprobada el pasado viernes busca atender el déficit habitacional de más de 8 millones de unidades en México, con viviendas de menos de 600 mil pesos. Sin embargo, la propuesta enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de recursos.

“El Infonavit no está creado para guardar el dinero, está para darle la vuelta al dinero y generar la vivienda que se necesita. Pero como no se construye lo suficiente y no se compran suficientes casas, al final del día está sobrando dinero”, afirmó Alberto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Los planes

Ven competencia desleal del Infonavit porque no pagará ISR

Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que la filial de Infonavit ejercerá una competencia desleal frente a los desarrolladores de vivienda, debido a que esa empresa del gobierno no pagará el Impuesto Sobre la Renta.

“Si yo fuera constructor no estaría conforme, sobre todo si la filial de Infonavit le vendiera a mis clientes potenciales, pero se debe considerar que los desarrolladores jamás le pueden vender una casa a los jóvenes con menos de 30 años porque no dan el perfil para ser sus clientes”, agregó.

Recordó que, dado que se supone que la constructora de Infonavit tiene el fin de lograr que los mexicanos que ganen menos puedan adquirir la vivienda de precios muy bajos, es posible que no tenga utilidades.

Por su parte, Edgar Enríquez Álvarez, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP, dijo que “por las experiencias que hemos tenido en el pasado, debe existir una mayor vigilancia de lo que hace el gobierno”.

“Tiene que haber un mayor control y regulación porque la reforma es muy cuadrada; no hemos llegado al detalle de todas estas reglas que establecerá Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Finalmente lo que se busca es que el costo de una vivienda sea mucho menor y que la autoridad logre solamente mantenerla para lograr el objetivo de la construcción”, enfatizó.

Álvarez añadió que los trabajadores que tienen dinero en su subcuenta de vivienda sí podrán recuperar sus ahorros, cuando termine su vida laboral, a través de la administradora de fondos para el retiro.

Una de las críticas a la reforma del Infonavit se centra principalmente en el uso de los ahorros de los trabajadores, que asciende a más de 2.4 billones de pesos, aunque defensores de la iniciativa aseguran sólo se utilizará el 0.55 por ciento de estos fondos para la construcción de vivienda.

La idea de regresar al estado a la producción de vivienda es positiva, aseguró Jesús Sandoval, director general de la desarrolladora de vivienda Ruba, pues ayudará a atender la producción de vivienda económica que hoy ya no se hace en México, por sobrecostos de la tierra, infraestructura y materiales.

“El Infonavit está buscando a través de los estados y municipios tierra desde antes sabiendo que había una iniciativa, ellos estaban anticipándose, consiguiendo tierra, definiendo prototipos, yo creo que sí puede ser posible porque hay trabajo previo que se estuvo haciendo”, dijo a El Financiero.

Destacó que al tener disponibilidad de tierra a través de donaciones y facilidades, ayudarán a construir vivienda de menos de 600 mil pesos.