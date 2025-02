Reforma al Infonavit avanza en comisiones del Senado: ¿Por qué la oposición votó contra iniciativa?

La reforma al Infonavit, que ha sido criticada por trabajadores, fue aprobada este miércoles 12 de febrero en las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y Estudios Legislativos del Senado.

El dictamen de la reforma al Infonavit fue avalado por 18 votos a favor, 7 en contra y dos abstenciones. El documento pasa al Pleno del Senado que sesionará mañana 13 de febrero.

¿Por qué la oposición no apoya la reforma al Infonavit?

Durante la discusión del dictamen de reforma a la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo, senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN cuestionaron que en la reforma no se consideren asuntos como la transparencia de la empresa filial que creará el instituto ni el control del Gobierno con la designación del propio director del Infonavit.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que la reforma es insuficiente pues no permite a los sectores de trabajadores y patronales participar en la nueva empresa filial del instituto (el ‘Infonavit Constructor’), y tampoco hay transparencia sobre si esta será auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Hacienda.

“Creemos que todavía es insuficiente, porque a pesar de este avance en esta reforma que estamos recibiendo, todavía estamos identificamos la presencia de esta empresa filial en donde no existe la presencia de los trabajadores, no hay participación tampoco de los empresarios, es una empresa que se rige por el régimen mercantil y la única presencia que reconoce es la del director general del Infonavit”, dijo.

Destacó que es positivo que entre los cambios de la reforma se mantenga el tripartismo en las direcciones del Consejo de Administración y Vigilancia, por lo que proponen integrar la misma figura al ‘Infonavit Constructor’ para no poner en riesgo los ahorros de los trabajadores.

“Poner estos ahorros a disposición de este Gobierno es el verdadero propósito de la reforma. Se va a romper el equilibrio del tripartismo que ha venido dando solidez al Infonavit por 53 años. Se menciona que habrá igual número de representación en los 8 órganos de gobierno, a pesar de esto van a tomar control del Infonavit”, dijo la senadora priista Mely Romero.

Estos son los puntos principales de la reforma al Infonavit

El director general del Infonavit (puesto que ocupa actualmente Octavio Romero Oropeza) podrá ser designado por el o la presidenta de la República y podrá vetar decisiones del consejo.

Además, el Infonavit podrá ser auditado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Una empresa filial que va a construir vivienda, pero la Auditoría no va a poder auditar a esta empresa, sí al Infonavit y también no hay reglas de transparencia. Pretenden dejar en pésimas condiciones como Pemex; Tren Maya con sobrecostos; la ‘Megafarmacia’ es un elefante blanco; la refinería que no refina; Mexicana de Aviación hace una semana dijeron pérdidas financieras, esas son las empresas que han hecho en este gobierno”, dijo la senadora del PAN, Mayuli Martínez.