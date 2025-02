Aprueban reforma al Infonavit: Tendrá 30 días para crear empresa constructora

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, con la que el instituto tendrá cambios internos manteniendo el tripartismo, auditará sus operaciones y será constructor de vivienda social en renta, entre otros cambios.

Con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la reforma del Infonavit fue aprobada en lo general y los artículos no reservados del dictamen. Senadores cuestionaron entre otros temas varias peticiones realizadas por los sectores trabajador y empresarial, que no fueron considerados en la reforma aprobada.

¿Qué pasará con Infonavit en 2025?

Con la aprobación, el Infonavit tendrá hasta 30 días una vez sea publicada para arrancar la consolidación de una empresa filial constructora.

“Se ajusta la fecha para la creación de la empresa filial del Infonavit a partir de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, se precisa que el presupuesto aplicable será con efectos a partir del 1 de enero de 2025”, dijo el senador de Morena, Heriberto Aguilar Castillo.

El senador Francisco Pavón de Movimiento Ciudadano, destacó que entre las propuestas que no se incluyeron destacan la integración tripartita en esta empresa filial, que ésta no podrá ser auditada por la ASF, además de que no se tomó en cuenta la propuesta de quitar al director general, Octavio Romero, el derecho de veto en el Consejo de Administración.

“El Infonavit y esta empresa filial que quieren crear en tan sólo 30 días no estará sujeta ni a rendición de cuentas ni supervisión, no tiene que cumplir con la Ley de Entidades Paraestatales, no tiene que cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además no va a pagar impuestos, es una empresa con privilegios”, dijo la senadora del PRI, Mely Romero.

¿Qué aprobaron los senadores HOY?

Entre los cambios de la reforma Infonavit, que permitirá construir hasta 500 mil viviendas, destaca el dar al Consejo de Administración la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de inversión de vivienda, además de hacer públicos contratos, proyectos y proveedores.

Además, se garantiza el tripartismo en representación dentro del Consejo de Administración, con tres representantes del sector patronal, tres de los trabajadores y tres del gobierno, además de dar voto al director general -quien podrá ser designado por la presidenta- y vetar decisiones.

Se faculta también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para vigilar y supervisar las operaciones del instituto. La ASF mantendrá su función fiscalziadora como organismo autónomo.