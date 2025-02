¿Liverpool es parte de tu vida y ahora banco? Esto sabemos de sus cuentas de ahorro

La tienda departamental Liverpool lanzó una nueva cuenta de ahorros, lo que dará a los clientes nuevas alternativas para manejar su dinero y hasta una nueva tarjeta de débito.

Con el apoyo de Banco Actinver, Liverpool presenta Activa Liverpool, que es una cuenta de ahorro con la que se espera que la empresa atraiga a cerca de 250 mil clientes en este año.

Además de la cuenta de ahorros, Liverpool ofrece alternativas para que las personas manejen sus finanzas personales de manera más “saludable”, lo que ayudará a incentivar los métodos formales de ahorro, en el contexto de que el 52 por ciento de los adultos ahorran en México, y apenas el 35.5 por ciento utiliza bancos o instituciones financieras.

¿Cómo funcionará Activa Liverpool?

Las cuentas de Activa Liverpool otorgan a los usuarios una serie de beneficios que van desde herramientas para manejar su dinero hasta espacios para invertir.

Estos son los beneficios de Activa Liverpool:

Cuenta de ahorro con tarjeta de débito .

. Acceso a fondos de inversión con rendimientos bajos.

con rendimientos bajos. Disponibilidad todos los días del año a través de la aplicación de Liverpool.

a través de la aplicación de Liverpool. Portafolios personalizados para el manejo del dinero de cada cliente.

Respecto a los portafolios, El Financiero reveló a través de la columna De Jefes de este jueves 13 de febrero que el área de Negocios Financieros de Liverpool, encabezado por Santiago de Abiega, presentarán apoyos para quienes buscan inversiones a largo plazo y para quienes prefieren rendimientos dinámicos.

¿Cómo funcionan los portafolios personalizados de Activa Liverpool?

De acuerdo con testimonios de los voceros de Liverpool, recogidos por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), los clientes de Activa Liverpool tendrán estas cuatro modalidades de portafolios personalizados:

Estrategia conservadora , con la que podrán invertir en productos de deuda.

, con la que podrán invertir en productos de deuda. Estrategia balanceada , que sirve para productos de deuda y para multiactivos de divisas y acciones.

, que sirve para productos de deuda y para multiactivos de divisas y acciones. Estrategia agresiva , que se compone “por acciones de empresas mexicanas y estadounidenses, seleccionadas para obtener rendimientos consistentes a largo plazo”.

, que se compone “por acciones de empresas mexicanas y estadounidenses, seleccionadas para obtener rendimientos consistentes a largo plazo”. Estrategia de protección cambiaria, tanto deuda en pesos como en dólares, para tener una doble cobertura.

“Ofrecemos diferentes perfiles que se adaptan a las necesidades de cada cliente. No hay un saldo mínimo requerido, no hay comisiones, no hay plazos forzosos, no hay anualidades. Es decir, el cliente prácticamente solo pone su dinero y gana”, comentó Diego González Montesinos, Director de Actinver Patrimonial y Alianzas estratégicas.

¿Qué beneficios tiene Activa Liverpool?

En colaboración con Actinver, Activa Liverpool ofrece una serie de beneficios a través de su tarjeta de débito con cuenta de ahorro bajo la promesa de invertir de manera sencilla.

Algunos de los beneficios de la cuenta de débitos de Activa Liverpool son:

Intereses diarios del 50 por ciento de Cetes a 28 días de manera automática.

del 50 por ciento de Cetes a 28 días de manera automática. Como toda tarjeta, podrás hacer depósitos y transferencias las 24 horas del día .

. Acceso 24/7 a tu dinero , ya sea en sucursales o a través de la app.

, ya sea en sucursales o a través de la app. Sin comisiones administrativas, por anualidad, penalizaciones o saldo mínimo .

. VISA Internacional.

Internacional. Trámite sin costo .

. Retiros en cajeros de Scotiabank sin comisiones.

sin comisiones. Compras protegidas.

Se puede bloquear en cualquier momento.

¿Cómo tramitar la tarjeta Activa Liverpool?

Si te interesa contar con una cuenta de Activa Liverpool deberás seguir estos pasos:

Descarga la aplicación de Liverpool , conocida como Liverpool Pocket.

, conocida como Liverpool Pocket. Haz una cuenta y entra a la sección de crédito y ahorro .

. Llena los datos solicitados y crea tu cuenta . En caso de complicaciones puedes hacer el trámite desde sucursal.

. En caso de complicaciones puedes hacer el trámite desde sucursal. Una vez creada la cuenta en la aplicación, puedes comenzar a fondearla con depósitos para comenzar a incrementar tu dinero.

para comenzar a incrementar tu dinero. La tarjeta física tarda de 3 a 5 días hábiles en llegar a ti.

Con información de De Jefes.