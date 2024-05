¿Por qué a las empresas de autos chinos les está ‘doliendo el codo’ a la hora de pagar sus deudas?

El tiempo que les toma a algunos de los fabricantes de automóviles eléctricos de China pagar a los proveedores se está disparando, una señal más de tensión en el cada vez más despiadado mercado automovilístico del país.

Nio Inc. estaba tardando alrededor de 295 días en liquidar sus recibos por pagar, la gran mayoría de los cuales se debe a proveedores, a finales de 2023 frente a 197 días en 2021, según los datos disponibles más recientes compilados por Bloomberg. Xpeng Inc., otro fabricante chino de vehículos eléctricos que cotiza en Estados Unidos, estaba tardando 221 días en cumplir con sus obligaciones con proveedores y partes relacionadas, en comparación con 179 días, según muestran los datos.

En comparación, Tesla Inc. de Elon Musk solo tardó alrededor de 101 días, y ese período se ha mantenido en gran medida estable en los últimos tres años.

Los ciclos de pago prolongados son indicativos de la presión que soportan muchos fabricantes de automóviles en China, donde el crecimiento económico sigue siendo lento y la confianza del consumidor es moderada. Esto se traduce en una menor demanda de automóviles eléctricos, y el mercado que alguna vez fue de rápido crecimiento ahora se ve acosado por intensas guerras de precios y márgenes de ganancias reducidos.

Desde que Beijing eliminó gradualmente un programa nacional de subsidios para la compra de vehículos eléctricos en 2022, algunos fabricantes más pequeños se han visto empujados al límite. WM Motors solicitó una reestructuración en octubre y Human Horizons Group Inc., propietario de la marca premium de vehículos eléctricos HiPhi, suspendió sus operaciones durante al menos seis meses en febrero.

“Todo el mundo está sufriendo”, afirma Jochen Siebert, director general de la consultora JSC Automotive. “Para los fabricantes, las reducciones de precios significan menos ingresos. Por lo tanto, el dinero que deben a sus proveedores puede ser necesario para mantener su liquidez”.

Los representantes de Nio y Xpeng no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los retrasos en los pagos están empezando a tener repercusiones en los proveedores de autopartes, afirmó Siebert.

“Los proveedores de nivel tres o cuatro realmente se ven afectados porque no pueden transmitirlo”, dijo, añadiendo que el sector de los vehículos eléctricos puede sufrir una “consolidación desordenada” a medida que los proveedores quiebren, causando rápidamente problemas de producción para los fabricantes de automóviles en el futuro.

De hecho, Minth Group Ltd., con sede en Jiaxing, Zhejiang, un proveedor de piezas exteriores de carrocería, vio cómo sus cuentas y documentos por cobrar aumentaron más del 40 por ciento a 4 mil 740 millones de yuanes (656 millones de dólares) en diciembre desde finales de 2020, mientras que su efectivo y los equivalentes se redujeron en casi un tercio a 4 mil 200 millones de yuanes durante el mismo período, según datos compilados por Bloomberg.

Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., que es un importante proveedor de BYD Co., según datos compilados por Bloomberg, vio sus cuentas y documentos por cobrar más que triplicarse a 10.43 mil millones de yuanes a fines de 2022 respecto al año anterior, mientras que Las reservas de efectivo cayeron a 435.2 millones de yuanes.

“La guerra de precios no terminará pronto y el estrés eventualmente repercutirá en los proveedores”, dijo Zhu Lin, director gerente con sede en Shanghai de la firma de gestión de cambios Alvarez & Marsal.

“Hemos visto que más productores de componentes de automóviles se acercan a nosotros para mejorar su rendimiento y algunos de ellos están pensando en deshacerse de negocios no rentables”, dijo Zhu. “Los débiles en la cadena de suministro enfrentarán un alto riesgo de ser expulsados del juego”.