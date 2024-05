AICM busca que le perdonen 2 mil 819 mdp de su deuda

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) busca llegar a un acuerdo con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para que una deuda de 2 mil 819 millones de pesos le sea condonada, revelan los estados financieros de este último.

El AICM paga a ASA la prestación de servicios administrativos de forma anual, no obstante, el principal aeropuerto del país no se ha podido reponer por completo de la crisis financiera producto de la pandemia, y tuvo que renegociar, a través de una serie de modificaciones, el adeudo.

En 2022, se formalizó el tercer convenio Modificatorio al “Contrato”, en el cual se establece que, no se “generará la obligación de pago establecida en la cláusula 3. Contraprestaciones, en virtud de que los estados financieros del AICM muestran que no es posible cumplir con su obligación con ASA durante el ejercicio 2022, por lo que durante dicho periodo no emitirá facturación alguna por ese concepto”.

Para el año siguiente, AICM se comprometió a pagar a ASA al menos 569 millones de pesos, misma cantidad que fue saldada.

Pero las finanzas endebles del aeropuerto de la capital han orillado a que se busque la condonación.

En diciembre de 2023, ASA emitió las facturas correspondientes a los servicios administrativos (enero-diciembre) por mil 544 millones de pesos, no obstante, los documentos consultados por este diario indican que está en ciernes un cuarto convenio para no generar el cobro.

Aunque el AICM es uno de los negocios aeroportuarios más lucrativos del país, las ganancias que obtiene por la TUA son transferidas a un fideicomiso para pagar los intereses generados por los bonos colocados en mercados internacionales que financiarían la terminal de Texcoco.

Pese a las peticiones de la Marina de eliminar la deuda, de poco más de 3 mil 700 millones de dólares que pesa sobre el AICM no se ha realizado la liquidación total de los bonos.