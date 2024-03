Toman mujeres el control sobre el negocio del running

Las mujeres toman el control de la industria running y en la última década pasaron de representar el 20 por ciento de las corredoras, al 60 por ciento de éstas, afirmó Alfredo Alemán, director general de la organizadora Carreras Mx. .

Datos de la industria arrojan que mientras en 2014 el 20 por ciento de quienes se inscribían a las carreras eran mujeres, ese porcentaje subió al 46 por ciento en 2019, y para 2023 representaron 60 por ciento de las ventas de la industria, un estimado de 2 mil 160 millones de pesos.

“La mujer viene creciendo de manera exponencial en la participación de corredores, depende de la distancia, hasta medio maratón son la mitad, ya para el maratón siguen pesando más los hombres”, dijo Marco A Liceaga, director Sports Promotion. Los datos de la industria establecen que las mujeres tienen mayor presencia en la distancia de 5 kilómetros con 75 por ciento, mientras que en las de 10 kilómetros y 21 kilómetros es del 60 y 50 por ciento de participación, respectivamente. En tanto que en la de maratón es del 35 por ciento.

En esta estadística se ubica Natalia García, quien se inició en el running en 2019, cuando en su trabajo la invitaron a participar en la 12va edición de ‘Aquí nadie se rinde’, con la causa de apoyar a niños con cáncer; a partir de ahí sumó sus primeros 5 kilómetros.

“Antes no me gustaba correr, por temas familiares me llegó el poder aportar algo a las luchas de alguien, la distancia más larga que he hecho es de 10 kilómetros. Para correr un medio o maratón necesitas una preparación física muy específica”, relató García.

Por cada tres hombres maratonistas, hay una mujer en esa categoría en México.

“Después de Estados Unidos, México es el país que más crecimiento de corredoras tiene. Porque correr no solo se trata de una disciplina física, también es un ejercicio que trabaja de la mano con las emociones, y en el caso de las mujeres, con el amor propio y la autodisciplina”, relató Sonia Chávez, fundadora de Soy Corredora, la plataforma más grande de corredoras de habla hispana desde 2013.

El aislamiento de la pandemia trajo consigo la búsqueda por comunidad, uno de los trasfondos para el aumento de clubes de corredores alrededor de toda la República, en especial de mujeres que encuentran seguridad en correr acompañadas.

Liceaga refirió que el 10 por ciento de quienes se inscriben a las carreras, hoy en día, ya son de clubes de corredoras, uno de ellos el de la marca deportiva PUMA, quienes compartieron que el crecimiento de mujeres es exponencial con 30 por ciento, respecto al 2022 que arrancaron con el proyecto RUN PUMA SQUAD, que hoy tiene al 50 por ciento de integrantes mujeres, y al momento solo 1 de los 4 entrenadores es mujer.

“Respecto de hace 10 años que empecé a correr, veo cada vez más chicas corriendo, y más entrenadoras. Si voy a correr sola me espero a que sea de día y en calles transitadas, correr sola y de madrugada es exponerte, solo cuando es con mi equipo, esperemos que algún día podamos poder salir a entrenar sin tener que preocuparnos si regresamos o no a nuestras casas”, compartió Carolina López, maratonista y miembro del club Araiz Corre.

El reporte ‘Diagnóstico sobre la brecha de género en la práctica del deporte’, elaborado por fundación Marisa, arrojó que hay limitantes para el acceso de las mujeres al deporte, tales como estereotipos de género, falta de patrocinios, condiciones de inseguridad que limitan su movilidad para llegar a unidades deportivas y la mayor alerta es que no se identificó una estrategia para atender estos riesgos.