Terminal 1 del AICM es ‘inoperante’... pero AMLO dejará plan de 30 opciones para modificarla

Dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no dejar obras aeroportuarias inconclusas, los trabajos de una nueva terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) serán tarea necesaria de la nueva administración.

Por esta razón, el Gobierno actual ha dejado un plan que contiene al menos 30 opciones para modificar la terminal más antigua del principal puerto aéreo de Latinoamérica.

En entrevista, el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, indicó que la terminal 1 del ‘Benito Juárez’ debería declararse como inoperante debido al nivel de deterioro estructural que presenta el edificio que fue construido hace más de 60 años.

“Nosotros hicimos un proyecto de muchas fases, de muchas alternativas, ya no nos toca a nosotros, hay más de 30 opciones para modificar todo en conjunto, tomando en cuenta terrenos de ASA”, detalló el funcionario.

Una de las modificaciones que hasta ahora solo está en planes es la construcción de una calle de rodaje adicional en la zona de comida del aeropuerto, que tendría que reestructurarse con la construcción de una nueva terminal.

“Podemos hacer una pista de rodaje adicional, pero ya todas las decisiones las va a tomar la siguiente administración”, refirió Jiménez Pons.

Durante este sexenio se canceló el proyecto de una nueva terminal 3 debido a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que no se ha consolidado y que, además, no ha aliviado la saturación del AICM como se preveía con su edificación.

Jiménez Pons agregó que las operaciones de carga podrían regresar al AICM pero en un periodo no menor a 5 años, pues mientras no se realicen los arreglos necesarios no se pueden aumentar los vuelos ni el tránsito de mercancías.

Para este año, el AICM prevé recibir alrededor de 41 millones de pasajeros, 7 menos que el año anterior y casi 9 millones menos que su máximo histórico alcanzado al cierre del 2019.