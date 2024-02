AICM cambia de ‘piloto’: Marino José Ramón Rivera será el nuevo director a partir del 16 de marzo

El contraalmirante José Ramón Rivera Parga será el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó este jueves Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, en entrevista realizada previa a la inauguración del Tramo 5 del Tren Maya, en Cancún.

“El segundo, no me acuerdo del apellido, el segundo de Tiscareño”, dijo cuando se le cuestionó quién llegaría en lugar de Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño.

El almirante agregó “que apenas estamos viendo la fecha” en que se hará el cambio de dirección. Actualmente, José Ramón Rivera Parga se desempeña como director de Operación del AICM.

La Secretaría de Marina está al mando del aeropuerto Benito Juárez por decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuándo toma posesión el nuevo director del AICM?

Velázquez Tiscareño confirmó en exclusiva para El Financiero que el cambio de director será efectivo a partir del próximo sábado 16 de marzo. Será desde esa fecha cuando Rivera Parga tome las riendas del principal aeropuerto de México.

Desde que el secretario de Marina postuló al vicealmirante Velázquez Tiscareño al mando de la terminal aérea capitalina, la trayectoria del marino en retiro estaba dicha: Se haría cargo del principal aeropuerto del país para ponerlo en orden y luego cedería el cargo a alguien más.

En año electoral, los cambios son aún más comunes. Se comienzan a mover las piezas en puntos estratégicos para la transición del próximo Gobierno.

Velázquez Tiscareño no será el Casiopea, es decir, dejará el AICM —en una fecha no definida hasta ahora—, y no comandará el grupo aeroportuario de la Marina, en el cual estuvo involucrado en su diseño después de los resultados en el AICM.

En una entrevista concedida el 25 de enero a El Financiero, Velázquez dijo que no continuaría al cargo del AICM y que tampoco sería director del Grupo Aeroportuario Casiopea.

“Yo no tengo planes aquí en el largo plazo. Yo dije que no (a Casiopea). Debe venir alguien que esté aquí (AICM) para que lleve el proyecto “, aseguró entonces.

Se prevé que en este año, el AICM reciba alrededor de 400 millones de pesos adicionales por el el aumento del 77 por ciento en promedio de las tarifas cobradas a las líneas aéreas que usan las instalaciones y servicios del principal aeropuerto del país.

Velázquez Tiscareño dijo en entrevista para El Financiero, que el proceso para concretar el aumento de tarifas, que no habían subido en los últimos 13 años, podría tardar entre tres y cuatro meses, tras lo cual, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) permitiría el cobro de las nuevas cuotas por las tarifas por servicios aeroportuarios como pernoctas, estacionamiento, entre otros.