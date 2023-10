Newmont ‘madruga’ al SAT: Dice que no pagará incremento en reparto de utilidades a Sindicato Minero

Mientras la empresa estadounidense Newmont asegura que el acuerdo alcanzado con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, para poner fin a la huelga en su filial Minera Peñasquito, no contempla un incremento en el pago por reparto de utilidades para 2022, el Sindicato asegura que es una decisión que no puede tomar la empresa minera toda vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no ha emitido una resolución al respecto.

“Newmont no pagará ningún incremento en el reparto de utilidades para 2022. Esta fue la premisa principal de la huelga; sin embargo, el reparto de utilidades pagado por la empresa cumplió cabalmente con la legislación mexicana y el CCT”, detalló la empresa en un comunicado.

Al respecto, una fuente del Sindicato Minero, quien pidió guardar el anonimato, aseguró que es ilegal que la empresa afirme que no se les pagará el aumento de la PTU debido a que, en el acuerdo firmado por las autoridades federales, la empresa y los representantes de la organización, contempla una resolución del SAT que aún no se ha dado a conocer.

“La declaración raya en la ilegalidad, porque en este momento no se nos va a pagar nada por ese concepto (PTU); sin embargo, esa parte ya está impugnada y el convenio que firmamos dice que, si el SAT encuentra algún faltante hacia nosotros, Newmont nos lo va a tener que pagar”, refirió a El Financiero.

El acuerdo firmado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Sindicato Minero y Newmont detalla que el pago adicional de la PTU correspondiente a 2022 deberá ser analizado por el SAT y en caso de salir en favor de los trabajadores, la STPS deberá realizar las gestiones correspondientes para que los trabajadores reciban el pago adicional correspondiente.

La mañana de este lunes, Newmont aseguró que la huelga en Peñasquito llegó a su fin y que ahora la empresa se enfocará en el regreso seguro, así como en una rápida reanudación de las operaciones, al tiempo que buscará fortalecer las relaciones laborales con la organización sindical dirigida por Napoléon Gómez Urrutia.

La huelga en Minera Peñasquito inició el pasado 7 de junio luego de que más de 2 mil trabajadores de la Sección 304 Sindicato Nacional Minero acusaron a la empresa de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así como de omitir el pago completo de utilidades a los trabajadores. Dicha huelga duró 120 días, dejando pérdidas a Newmont por más de 440 millones de dólares.

“Esta huelga innecesaria ha causado dificultades significativas a todos nuestros empleados, contratistas, comunidades de nuestra zona de influencia, la cadena de suministro y clientes”, dijo Tom Palmer, presidente y CEO de Newmont esta mañana en el comunicado.

Por ahora, el Sindicato Minero y Newmont coinciden en que después de la huelga, los trabajadores tendrán un incremento salarial del 8 por ciento en línea con los aumentos salariales de la industria minera mexicana para 2023. Además, si como consecuencia de la huelga, Peñasquito no reporta utilidades en 2023, entonces Newmont pagará un bono adicional en el segundo trimestre del 2024, equivalente a dos meses de salario.