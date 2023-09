Newmont cede ante Sindicato Minero: Envía propuesta para levantar huelga en Peñasquito

A casi 4 meses de huelga y luego de más de 390 millones de dólares en pérdidas económicas, la empresa estadounidense Newmont, propietaria de Minera Peñasquito, envió una propuesta a los trabajadores de la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero para alcanzar un acuerdo y reiniciar operaciones en su mina de oro y plata.

De acuerdo con el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, se trata de la primera propuesta que Minera Peñasquito envía a los trabajadores mineros con el objetivo de resolver el conflicto laboral que ha mantenido detenidas las operaciones por 106 días.

“Acabamos de recibir una propuesta de Newmont que vamos a estudiar y posiblemente mañana mismo les daremos una respuesta. Nosotros estamos abiertos a negociar, pero no vamos a permitir que se violen los derechos de los trabajadores”, indicó Gómez Urrutia a El Financiero.

Aseguró que el conflicto en la mina ubicada en Zacatecas ha durado mucho tiempo como consecuencia de la cerrazón que han tenido los directivos de la empresa para aceptar que se violaron los derechos de los trabajadores al no entregarles el pago completo de sus utilidades.

La huelga en Minera Peñasquito inició el pasado 7 de junio cuando más de 2 mil trabajadores del Sindicato Minero acusaron a la empresa de violaciones al contrato colectivo de trabajo, de incumplir con la Ley Federal del Trabajo, el T-MEC y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero también de omitir el pago completo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Newmont manipuló e infló los gastos, lo que pagaron el año anterior de utilidades, lo metieron como costos de la empresa, lo que a su vez derivó en una reducción en el pago de las utilidades de los trabajadores en este año, por eso vino la inconformidad”, explicó el líder sindical minero.

Agregó que este conflicto debe resolverse lo antes posible toda vez que las propias autoridades de Estados Unidos se encuentran preocupadas por la situación en Minera Peñasquito. Incluso, dijo que había establecido comunicación con Ken Salazar, embajador de EU en México, para llegar a acuerdos que permitan llegar a un acuerdo entre la empresa y el sindicato.

“Yo hoy había citado en el Senado a los directores de Peñasquito, pero me cancelaron, me dijeron que no podrían venir porque no había ningún directivo de Estados Unidos en México ahorita y que no les permitían a los directivos mexicanos tomar decisiones ellos solos”, comentó.

Gómez Urrutia acusa a Newmont de chantajear a trabajadores mineros

La estadounidense Newmont sólo quiere chantajear a los trabajadores de Minera Peñasquito amenazando con retirar sus inversiones en México, acusó el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, y agregó que la empresa no dejará perder a ´la gallina de los huevos de oro´, toda vez que Peñasquito es una de las operaciones mineras más rentables para la compañía.

“Es un chantaje de Newmont y una amenaza nada más que van a retirar su inversión de México. En Peñasquito producen oro, es la mina de oro más grande de México, tiene enormes reservas de oro, han invertido muchísimo dinero y han obtenido grandes beneficios y enormes utilidades en años pasados”, aseguró el senador morenista.

En días pasados, Tom Palmer, CEO de Newmont, aseguró que, ante la situación en Peñasquito, Newmont estaba revisando la viabilidad de sus inversiones en México porque no estaban dispuestos a negociar ningún pago adicional por la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), como lo han solicitado los trabajadores sindicalizados.

“Nuestra posición actual es que no estamos dispuestos a negociar ningún pago adicional de la PTU. Si es necesario, seguiremos el proceso legal para obtener una resolución, pero ante esta situación, ya nos hemos planteado revisar la viabilidad de nuestras inversiones en México”, señaló en su momento el CEO de Newmont.

Minera Peñasquito es la principal productora de oro en el país, tan sólo en 2022 alcanzó las 566 mil onzas, 92 mil onzas más que Torex Gold, que es la segunda empresa con mayor producción de oro en México y 217 mil onzas más que la mina La Herradura, propiedad de Fresnillo PLC.