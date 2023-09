Banco Azteca apoya a los mexicanos y facilita acceso a casi 30 mil mdd en remesas

México recibió 60 mil millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos durante 2022, de los cuales, Grupo Salinas, a través de Banco Azteca, facilitó el acceso a casi 30 mil millones de dólares, colocando a la firma como una de las empresas mexicanas más importantes en la Unión Americana.

“En México se reciben 60 billones de dólares al año en remesas y nosotros damos aproximadamente la mitad de ellas. Esto lo hemos conseguido gracias a que damos una solución que otros no pueden dar, gracias a que entendemos las necesidades de los mexicanos que envían dinero a sus familias”, aseguró Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

Explicó que Banco Azteca cuenta ya con más de 2 mil sucursales en Estados Unidos, en donde no sólo ofrecen condiciones de mercado benéficas para quienes envían y reciben remesas, sino que además cuentan con un flujo de efectivo de 4 mil millones de dólares diarios en toda la red.

“Sabemos muy bien que la gran mayoría de los mexicanos que envían y reciben remesas no están bancarizados, ellos necesitan efectivo y nosotros lo hemos entendido muy bien. Aunque debo decir que entre nuestras metas está el bancarizar a todos esos mexicanos porque hay una gran oportunidad de negocio”, destacó el ejecutivo durante la Segunda Convención Binacional de American Society of Mexico, Nearshoring: Moving Forward Together.

México necesita más energía

El vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas detalló que de cara al nearshoring, México necesita más energía, sobre todo en la región del sureste, donde, dijo, hoy en día no hay condiciones para invertir.

“El representante de Oaxaca me pidió llevar una planta de Italika al estado y la verdad es que es una gran oportunidad, pero en el sureste necesitamos energía. A veces se piensa que el mundo necesita menos energía, hay que consumir menos y sí, pero hay zonas en donde sí se necesita energía, como es el caso del sureste mexicano o en Centroamérica”, agregó Salinas Sada.

En este sentido, explicó que Grupo Salinas está invirtiendo en el sector energético y ya está construyendo tres plantas que permitirán ofrecer energía más limpia y más barata.

“Obviamente no nada más las energías fósiles son la única solución a las energías. Una de las cosas que llevamos haciendo desde hace más de dos años en Estados Unidos es un concepto en donde estamos ofreciendo una solución inmediata que no requiere de adecuaciones a los automóviles, pero que permiten reducir hasta un 67 por ciento de las emisiones a través de gasolina verde”, adelantó.