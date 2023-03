Tiendas y firmas de consumo de la BMV invertirán más de 150 mmdp

A diferencia de otros años, para este 2023 sólo 13 de las 25 emisoras de consumo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hicieron públicas sus estimaciones de inversión, debido a que la incertidumbre económica, la inflación y una mayor cautela de los consumidores podrían afectar a sus planes de expansión. Las 13 emisoras que sí hicieron públicos sus planes revelaron que invertirán 150 mil 270 millones de pesos.

El año pasado, las 25 emisoras de consumo que cotizan en la BMV invirtieron 154 mil 270.5 millones de pesos, un alza de 31.9 por ciento anual, arrojó un análisis de El Financiero.

La operadora de marcas Grupo Axo, la embotelladora Arca Continental y El Puerto de Liverpool encabezan la lista de las emisoras con mayor aumento en su Capex.

Axo, cerca de duplicar su Capex

Este año, la operadora de marcas como Bath & Body Works y Promoda, Grupo Axo invertirá entre el 5 y 6 por ciento de sus ingresos, es decir cerca de mil 100 millones de pesos, lo que significaría un incremento de 73 por ciento anual.

El capital, señalan, será usado para la integración y expansión de su cadena Old Navy, y de su reciente compra de las cadenas de Komax en Chile, Perú y Uruguay; además de incrementar el número de sucursales de su otras marcas, con lo que estima abrir un total de 40 nuevas tiendas.

“Creemos que este año haremos la apertura de tiendas que necesitamos con buenas locaciones, pero sin ser agresivos o cambiar la estrategia en ser promocionales, esa no es la idea, seremos cautelosos con eso y con el tema de tener inventarios sanos”, apuntó Andrés Gómez, CEO de Axo.

Al cierre de diciembre de 2022 la firma cuenta con un total de 5 mil 836 puntos de venta y 16 plataformas de e-commerce de sus diferentes marcas como GAP, The North Face, Coach y Victoria´s Secret.

AC aumenta en 53% su gasto

La embotelladora Arca Continental contempla invertir entre 6 y 7 por ciento de sus ventas del 2023, un estimado de 15 mil millones de pesos durante el 2023, este monto significaría un aumento de 53.8 por ciento anual sobre el 2022, aunque todavía 15.2 por ciento por debajo del 2019.

Si bien la relación de la embotelladora con The Coca-Cola Company es sólida, también han trabajado otros frentes, como en el desarrollo de bebidas alcohólicas listas para beber (RTD) como Topo Chico Tequila Seltzer, o Margarita, y en su alianza para distribuir las marcas de Diageo México.

“El negocio de vender otras categorías podría ser atractivo. Entonces, en México, hemos estado aprendiendo durante los últimos tres años con Jump Express y sabes, ser solo un mayorista no es un negocio per se, nuestro objetivo no es convertirnos en un mayorista, sino generar adherencia con un ecosistema. Estamos iniciando pilotos de comercialización y distribución con un cierto portafolio en Monterrey y Guadalajara que es una forma para evaluar el portafolio correcto”, declaró José Borda Noriega, director Ejecutivo Comercial y Digital para Arca Continental.

Liverpool, le apuesta a la tecnología

Este año, El Puerto de Liverpool prevé aumentar en 46 por ciento anual, con valor de hasta 11 mil 500 millones de pesos, aunque todavía 9.8 por ciento por debajo del 2019.

“Nuestro Capex del año estará entre los 10.5 y 11.5 millones de pesos, cerca del 50 por ciento del gasto de capital se asignará a la cadena de suministro y proyectos de tecnología, y estamos planeando abrir nuestros fulfillment centers de omnicanal”, compartió Enrique Güijosa, director financiero de Liverpool.

La apuesta tecnológica de la cadena departamental es impulsar su omnicanalidad y su aplicación móvil, desde donde se hacen el 79 por ciento de sus ventas del e-commerce.

Los centros omnicanal estarán en Monterrey, Villahermosa y Mérida, además de continuar con la construcción del nodo de soft lines, ropa y calzado, de su proyecto logístico Arco Norte.

Sobre expansión de tiendas, este año la empresa tiene contemplado sólo la operación de su nueva unidad Liverpool en Tepeyac que ya se inauguró, además de la apertura de 20 Liverpool Express, que son puntos de 250 metros cuadrados que funcionan como Clic & Collect y catálogo extendido, además de abrir 15 unidades de Suburbia rumbo a finales del 2023.

Retail y alimentos concentraron Capex en 2022

Para este año, las firmas que mayor monto desembolsarán son Bimbo, Walmart y Coca-Cola FEMSA (KOF).

Grupo Bimbo planea invertir este año hasta 2 mil millones de dólares (alrededor de 38 mil millones de pesos.

Walmart planea invertir este año 27 mil 100 millones de pesos, un alza anual de 27 por ciento. Los recursos se utilizarán en 45 por ciento para remodelaciones, 29 por ciento para expansión en el piso de ventas, 14 por ciento en tecnología y 12 por ciento en centros de distribución.

Coca-Cola FEMSA invertirá 20 mil millones de pesos para fortalecer su negocio y expandir su plataforma multicanal.