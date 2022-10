¿Qatar 2022 en tu celular y gratis? SKY lo hará posible con su plataforma Blue to Go

Los clientes de Sky no tendrán que utilizar sus datos para ver los partidos de Qatar 2022 en la plataforma Blue to Go (Lucía Flores)

Para hacer frente a la piratería de transmisiones deportivas de cara a Qatar 2022, SKY apuestará por ‘democratizar’ el acceso 24/7 a los partidos de la justa deportiva de la mano de Blue to Go, su aplicación móvil de streaming.

La plataforma compartirá gratuitamente los encuentros para los suscriptores de la empresa de televisión de paga, contiendas deportivas que además estarán disponibles para verse a cualquier hora del día desde computadoras, smartphones y la tablets, sin demandar el uso de datos móviles.

Además, la empresa impulsará la penetración de sus servicios de telefonía móvil, un segmento en el que incursionó en julio pasado, pero del que recién comenzó a comercializar sus paquetes.

“Ahora tendremos el mundial como primer evento en vivo en México que será transmitido en tecnología 4K, y estamos dando en nuestra plataforma Blue to go todo el Mundial en forma gratuita, no solo los en vivo, también en cualquier otro momento del día. Hablamos de democratizar el contenido y hay clientes que llevan más de 20 años con nosotros, y creemos un aporte importante ofrecerles un servicio de telefonía celular”, dijo Luis Malvido, CEO de SKY.

Agregó que transmitirán los 64 partidos y será el primer evento transmitido en México con tecnología 4K, además de que la justa mundial estará disponible en su totalidad desde la versión más barata de paquete, que cuesta 249 pesos mensuales.

¿Qué sabemos de SKY y su servicio de telefonía?

Sobre su entrada como operador móvil virtual (OMV), la empresa detalló que el servicio será proveído con la infraestructura de AT&T, y estará disponible para el universo de un millón de usuarios que tiene Sky.

“Nosotros tenemos cerca de un millón de clientes, por tanto buscamos inicialmente atacar ese mercado, y creemos que tenemos una propuesta atractiva”, señaló Malvido.

Aclaró que no está en los planes de Sky el abrir su propuesta de telefonía móvil a consumidores que no sean clientes SKY, que cuenta con planes desde los 249 pesos.

Sobre Blue to Go, Juan Carlos Muñoz, Chief Content and Programming Officer de SKY, refirió que su uso no ocupará datos móviles, ya sea de su plan o el de la compañía que tengan los consumidores, con lo que esperan ser una mejor opción que la piratería.

“Hoy el principal reto para nosotros como tal es piratería, porque encuentras lo que sea y donde sea, y si no haces nada en cualquier producto no te va a redituar en absoluto. Nosotros cada fin de semana cerramos decenas de miles de cuentas en todas las redes sociales que están transmitiendo algún contenido, pero es un delito federal”, pronunció Muñoz.

El servicio de SKY Blue To Go, es una plataforma streaming que se encuentra disponible para todos los suscriptores, y en ella es posible ver diversos contenidos incluidos en el paquete de la empresa de televisión de paga, desde eventos deportivos en vivo, conciertos, películas y series.