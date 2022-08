Aeroméxico contrata a piloto que grabó incidente en AICM y fue despedida

Libertad Salmerón es la capitana, antes de Volaris, que decidió grabar cómo un par de aeronaves de la empresa para la que laboraba estuvieron a punto de tener un accidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a inicios de mayo.

En el video, difundido en redes, se observa cómo una aeronave tiene que hacer una maniobra de ida al aire para evitar colisionar con otra, de la misma aerolínea, que se encontraba en la pista. Salmerón cuenta, en una audiovisual difundido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), que decidió grabar, previa autorización del capitán al que acompañaba esa noche.

Después, el video fue filtrado y difundido ampliamente en las redes. La piloto fue sancionada mientras se revisaba el caso, el cual dio pie a que Volaris redujera su capacidad en el AICM para redistribuirla en otros aeropuertos del Valle de México y que las autoridades decidieran instalar mesas de trabajo para revisar las condiciones de seguridad bajo las que opera el puerto aéreo capitalino.

Salmerón tuvo roles de vuelo durante poco más de un mes después del incidente, pero luego fue despedida.

“Nadie me pudo decir, fue más o menos después de un mes, nadie me contestaba ni tenía idea de lo que estaba sucediendo, pasó una semana, hasta que decidieron terminar el contrato laboral conmigo, no sé la razón, no tengo la menor idea”, asegura Salmerón.

Tras ello, la ASPA y el Colegio de Pilotos Aviadores de México se acercaron a la piloto. José Alonso, secretario de Prensa de la Asociación, dijo a El Financiero que la capitana Salmerón se encuentra recibiendo adiestramiento inicial para poder pilotar el Boeing 737 de Aeroméxico, con quien tiene un contrato para laborar.

Cuestionado sobre las razones para integrar a Salmerón a la Asociación a través de un contrato con Aeroméxico, Alonso indicó que “el apoyo y la defensa de todos los pilotos” forma parte de los principios básicos del sindicato.