Que ministros expliquen sus razonamientos sobre reforma a la ley eléctrica: Empresarios

El sector privado, a través de la máxima cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llama a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a exponer sus razonamientos jurídicos de cara a la sociedad para discutir y entender las consecuencias de haber declarado constitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021.

“En el CCE confiamos en la fortaleza institucional del Poder Judicial, hemos seguido con detenimiento la deliberación de la SCJN sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica LIE de 2021. Desde el sector privado, consideramos de gran valor que los temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad, por el interés superior de la nación”, expuso el organismo empresarial en sus redes sociales.

Al mantenerse la constitucionalidad de la LID, seguirán vigentes las normas aprobadas en el Congreso las que se busca dar prioridad a la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la de empresas privadas.

“Los argumentos vertidos en estos días de discusión deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso”, agregó el CCE en su cuenta de Twitter en donde añadió en un cuatro mensaje, “La riqueza de la deliberación constitucional no puede resumirse de forma binaria, no es un sí o no. Por el contrario, ofrece múltiples puntos de vista que enriquecerán la labor cotidiana de los jueces y magistrados de la SCJN en esta materia”.

Un día antes, el CCE que representa a 14 organismos empresariales del país, expuso que la Reforma Eléctrica como se presentó, impedirá y alejará a la inversión privada, “por lo que nuestro país iría en sentido contrario de la revolución energética global, en detrimento de la salud y progreso de los mexicanos”.