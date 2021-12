¡De mal en peor! Venta de autos cae; tiene su peor noviembre en una década

Durante el mes de noviembre se vendieron en México 82 mil 829 automóviles, el menor volumen comercializado para un décimo primer mes del año desde el 2011, cuando se comercializaron 83 mil 107 unidades, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta contracción obedece a la falta de inventario que ha traído consigo la escasez de chips electrónicos, y rezago de material a causa de bloqueos férreos de los últimos meses y el atasco en los puertos marítimos.

“Para los dos últimos meses del año, los de mayor venta regular, hemos mantenido insuficiencia en pisos de venta. Es una situación generalizada, todas las marcas están afectadas”, declaró previamente Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El volumen de ventas de la industria automotriz tuvo una caída del 13.5 por ciento anual en el décimo primer mes del año.

Sin embargo, resalta como una aceleración del 8 por ciento respecto al mes de octubre.

Tradicionalmente la ventas de autos de noviembre y diciembre representan a la industria entre el 19 y el 22 por ciento del total de ventas en el año.

Este 2021, noviembre le aporta el 8 por ciento de las ventas acumuladas, que ascienden a 917 mil 315 unidades.

Estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) arrojan que regularmente se manejaba una falta de inventario de dos semanas, pero ha pasado de 8 hasta 12 semanas, periodo que ahora los clientes deben esperar para acceder a su vehículo nuevo.

A consecuencia de la falta de inventario la industria contempla finalizar este año con un volumen de ventas de un millón de unidades, lo que significa entre 60 mil y 70 mil vehículos menos a los pronosticados en meses previos.





En 2022 faltarán hasta volantes y asientos

Hacia 2022 la industria no prevé que se solucione el conflicto, al contrario, ve que este se pueda agravar ya no solo por la crisis de faltantes de chips, por lo que no será sorpresa que más adelante se padezca una escasez de piezas para autos, como volantes, asientos, materia prima como plásticos.

“Esperaríamos que durante el 2022 tengamos crisis de componentes, no sólo son semiconductores, después de la pandemia por el COVID-19 se afectaron muchas cadenas de suministro y se están reevaluando, rearmando y traíamos refacciones del otro lado del mundo (de Asia)”, dijo Erik Ramírez, presidente y director de la región de América Latina de la Agencia Urban Science.

La inestabilidad del 2022 también ya redujo las expectativas a la industria de un año que todavía ni empieza, al pasar de una proyección de un millón 150 mil unidades a un millón 60 mil, a penas ligeramente arriba de la estimación para el 2021.

“Los reportes de los analistas de la industria nos indican que ya por descontado que el 2022, sobre todo el primer semestre seguiremos presentando una seria restricción de la oferta y que en el 2023 podemos aspirar a encontrar el retorno a la normalidad”, comentó el presidente de AMDA.

El reporte que el Inegi da a conocer del avance de las ventas al público en el mercado interno responde según los registros administrativos de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.