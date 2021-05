México tiene potencial para hidrógeno verde, pero falta una política clara: Cryoinfra

Para la empresa química Cryoinfra hay potencial de inversión en México para producir hidrógeno verde, pero necesita una política económica clara que ayude a potenciar el consumo del insumo, dijo Dieter Femfert, director comercial de la compañía en el país en el foro Energy Innovation Days: La energía del mañana.

En su participación en el foro patrocinado por Siemens Energy destacó que hay muchas empresas de distintos sectores como las siderúrgicas y mineras, que demandan hidrógeno verde, por lo que considera que hay un potencial enorme de negocio.

“No me preocupan los costos, México tiene muchas ventajas desde el punto de vista de recursos, lo que me preocupa es la política ambiental y energética que los países pueden tener, si hay unos países donde en su política no está usar el hidrógeno verde, por más recursos naturales sin incentivos dentro de su política económica, no vislumbran eso, es muy difícil competir en un mercado mundial donde si les interesa esto”, destacó.

Refirió que ellos ya producen hidrógeno en México pero no verde, el cual se obtiene por medio de la separación de las moléculas de hidrógeno del agua que hay en el ambiente.

“Pero ya nos están solicitando que tengamos procesos más limpios y todas estas señales que los clientes nos están exigiendo nos hace pensar que es importante invertir en hidrógeno verde”, destacó.