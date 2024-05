Ley seca por elecciones 2024: En estos estados no podrás comprar ‘chelas’ este fin de semana

En víspera de las elecciones presidenciales de este domingo 2 de junio, los gobiernos de los estados han comenzado a informar a la población que se limitará la venta de bebidas alcohólicas, como parte de las medidas de la Ley Seca por seguridad ante esta temporada electoral.

Estas elecciones generales son consideradas las más grandes en la historia de México, debido a que están llamadas a las urnas más de 98 millones de personas, quienes con sus votos renovarán más de 20 mil 700 cargos públicos, incluida la Presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado. Además, tendrán que ser elegidos nueve gobernadores o gobernadoras, incluido un nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Este primer fin de semana de junio, debido a los comicios, habrá restricciones en la venta de alcohol. Estos son los estados que ya anunciaron medidas:

Veracruz ‘sin chelas’ a partir del 1 de junio

En Veracruz, las medidas de la ley seca comenzarán a implementarse desde el primer minuto del 1 de junio, previo a las elecciones a realizarse el domingo.

El Gobierno de Veracruz determinó que no se podrá realizar la venta de bebidas alcohólicas por la jornada electoral, por lo que aquellos negocios que se dediquen predominantemente a la venta de este tipo de productos deberán permanecer cerrados mientras que el resto tendrá que limitar el expendio.

Aunque se trata de una determinación del Gobierno del Estado, señala que a quien le corresponde verificar su cumplimiento será a los municipios quienes deberán establecer operativos para evitar que se realice la venta.

Esta determinación ha provocado la molestia del sector comercial, quienes han solicitado que se brinde flexibilidades o que se retire la llamada ley seca ya que consideran que se va a afectar al comercio organizado.

“Por supuesto que sí están afectando al comercio y por supuesto que sí otras entidades no han ya emitido ley seca, salvo el día de la elección. Creemos que la sociedad está preparada para poder trascender esa parte y ya no es de alguna manera tan necesaria esta ley, en el sentido estricto de la palabra (...) Además, también se fomenta el sector informal al momento de no permitir las compras. La gente sigue comprando en lugares que probablemente no estén regulados.”, dijo Carlos Arturo Luna, líder de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa.

Guanajuato tendrá ley seca en San Miguel de Allende, León y otros municipios

Guanajuato se sumará a a ley seca en las horas previas y posteriores a la celebración de las elecciones del 2 de junio.

La venta, consumo y distribución de alcohol estará prohibida desde las 00:00 horas del sábado 1 de junio y hasta las 23:59 del domingo 2 de junio, tanto en súper como en pequeños comercios.

De acuerdo a lo informado por las autoridades estatales, hasta el momento los municipios que han determinado la aplicación de la Ley Seca son: León, Irapuato, Guanajuato capital, Celaya, San Miguel de Allende, Cortazar, Comonfort, Villagrán. El resto de los 38 municipios no han informado nada.

Puebla sin alcohol; rechazan petición de restauranteros

La ley seca aplicará en Puebla durante todo el fin de semana por las elecciones, informó el Secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón.

El funcionario indicó que una situación tan importante como las elecciones amerita una medida de esta índole por 48 horas, por lo que rechazaron la solicitud del sector restaurantero para que el periodo de abstinencia en la venta de alcohol fuera menor e incluso no se aplicara.

“Es una disposición que durante la jornada y 24 horas antes no se expidan bebidas alcohólicas, en ese contexto el gobierno del estado ha tomado la decisión de que sean dos días los que no haya esta venta”, dijo.

Rumbo a la jornada electoral, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, capítulo Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid, indicó que son más de 900 los establecimientos participantes en el programa “Tu voto vale”, que ofrecerán descuentos para incentivar el voto, los descuentos irán desde el 10 por ciento hasta la entrega de alguna cortesía o promoción dependiendo de su giro.

Jalisco: Solo tres municipios tendrán ley seca

En Jalisco no se prevé la ley seca salvo en tres municipios donde las restricciones son muy precisas.

La Mesa Metropolitana de Seguridad y el Gobierno del Estado acordaron que se podrá vender y comprar alcohol durante la veda y la jornada electoral del 2 de junio en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar excesos y mantener un consumo responsable.

La denominada ley seca que se determina en tiempos de elecciones está fundamentada en el artículo 348 del Código Electoral, y señala que las autoridades correspondientes podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en su capítulo Jalisco se opuso a la prohibición, refirió el presidente del organismo Gregorio Godoy, aludiendo al fin de semana, “nos afectaría, porque si empieza a las 00:00 horas del domingo, es nuestro mero apogeo. Nuestra mayor clientela llega después de las 10 de la noche”.

A través de un comunicado, la organización aseguró que los incidentes vinculados al exceso en el consumo de bebidas alcohólicas no solo son mínimos durante las elecciones, sino que no están relacionados con la Ley Seca; agregó que prohibir el alcohol fomenta el consumo de bebidas adulteradas y no impide que la gente las tome, pues siempre compran uno o dos días antes de que inicie la prohibición.

En los municipios conurbados de El Salto y Tonalá, la restricción de venta exceptúa a los hoteles y restaurantes, que podrán vender pero únicamente hasta las 11 de la noche y no podrán ser para llevar.

En tanto, en Puerto Vallarta, aplica de manera similar, a fin de no ocasionar pérdidas económicas a los restauranteros y hoteleros, sobre todo por tratarse de una entidad eminentemente turística, que representa más del 90 por ciento de la actividad económica del municipio.

La prohibición aplica este sábado y domingo a bares, antros, depósitos, tiendas de conveniencia, y tiendas de abarrotes con venta de cerveza.

Morelos, con ley seca por 48 horas.

Los municipios del estado de Morelos han determinado por acuerdo de sus respectivos cabildos, en sus territorios, prohibir la venta tanto al público como el consumo en locales, de bebidas alcohólicas durante el 1 y 2 de junio.

La restricción aplicará desde las 00:00 horas del sábado 1 de junio hasta las 23:59 horas del domingo 2.

El gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” un exhorto dirigido a todos los municipios mediante el cual solicitó, en respeto a su autonomía, el decretar la ley seca el día previo y durante la jornada electoral.

Integrantes de la Canirac solicitaron que sus negocios no fueran incluidos en esta restricción ante el daño económico que se causaría a los largo del fin de semana, pero las autoridades municipales indicaron que no habrá excepciones.

El gobierno del estado informó que desde el viernes 31 de mayo resguardará sus inmuebles y vehículos; las dependencias que cuenten con sus centros de trabajo en el recinto del Poder Ejecutivo brindarán atención a los morelenses, hasta las 12:00 horas de ese día.

Por su parte los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de La Paz, se declararon están listos para vigilar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad.

Anunciaron que los elementos de la Policía Morelos junto con elementos de la Guardia Nacional realizarán labores de patrullaje en los 36 municipios de identidad.

Paralelamente al trabajo de las autoridades observadores internacionales de diez países de América Latina integrados en la Alianza Progresistas de las Américas con registro en el Instituto Nacional Electoral, INE, se encargará de dar fe del desarrollo de las elecciones, así como de sus resultados.

La misión de la observación electoral, será la de visitar la mayor cantidad de las casillas instaladas en Morelos, sobre todo aquellas que se ubican en municipios considerados como focos rojos por la violencia que en esos lugares se ha suscitado.

Tamaulipas

A partir de las 00:00 horas del sábado 1 de junio y hasta las 23:59 horas del domingo 2 de junio, no se venderán bebidas alcohólicas en Tamaulipas, con motivo de la jornada electoral.

El Acuerdo Gubernamental fue publicado este jueves 30 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, en el que se establece que la finalidad de esta medida es garantizar que la jornada electoral se realice con tranquilidad, “libre de riesgos y conflictos”.

“Los dueños de los establecimientos o representantes y/o encargados de éstos que incumplan con lo establecido en el artículo que antecede, se harán acreedoras a las sanciones que correspondan en términos de los ordenamientos legales que resulten aplicables”, se advierte en el artículo segundo del Acuerdo publicado.

Con la finalidad de incentivar la participación ciudadana en las urnas este próximo domingo en que se elegirán 541 cargos de elección popular, muchos negocios están lanzando promociones a quienes cumplan con este derecho y deber cívico.

Las promociones incluyen productos gratis como café, helados, papas, y productos al 2X1 en restaurantes y establecimientos que han colocado sus promociones de manera visible.

La idea es que en esta jornada electoral en que podrán votar 2 millones 848 mil 969 tamaulipecos, también los comercios puedan tener buenas ventas, incentivando la participación ciudadana en las urnas.

Guerrero: 83 municipios se unen a ley seca

Debido a la elección del 2 de junio, en Guerrero se prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 00:00 horas del sábado 1 de junio.

La acción forma parte de las medidas adoptadas por el órgano electoral, con motivo de los comicios del 2 de junio, de tal manera que ningún establecimiento podrá vender bebidas embriagantes, previo al domingo.

“El día de la elección y el precedente, permanecerán cerrados todos los establecimientos, que, en cualquiera de sus giros, expendan bebidas embriagantes, esto es, el 01 y 02 de junio de 2024″, se lee en el aviso.

Se explica que la notificación se envió a los propietarios y representantes legales de bares, restaurantes, antros y expendios de cerveza y otras bebidas embriagantes, en 83 municipios del estado, para restringir la venta durante los días indicados.

De acuerdo con el órgano electoral, el objetivo es contribuir para que la jornada electiva del domingo 2 de junio se desarrolle en un ambiente de paz, tranquilidad y en completa civilidad.

Nayarit

Los 20 municipios de Nayarit tendrán ley seca a partir de la 00:00 horas del sábado primero de junio y concluirá hasta el próximo lunes a la 00:00 horas, advirtió el gobierno del estado.

Q prohibida la venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en “todos los establecimientos en el territorio estatal, incluidos aquellos en ferias, romerías, kermeses, festejos populares y eventos similares”.

Además, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se impondrá un operativo de seguridad en los que se llevarán a cabo tareas de inteligencia, patrullajes en los veinte municipios y en las casillas electorales, consejos municipales y bodegas, tanto en tierra como en aire, con el apoyo de aeronaves no tripuladas.

Estas acciones buscan prevenir cualquier incidente y asegurar un entorno seguro.

Algunos establecimientos, a cambio del voto, ofrecerán algunos productos gratuitos, como café y otros productos; incluso, una carnicería en Tepic, regalará huevo y chorizo de pollo para que las personas que voten, desayunen, siempre y cuando los participantes acudan con su dedo marcado.

Yucatán: Supers y negocios no podrán vender alcohol

Para garantizar un clima de paz en Yucatán durante las elecciones, las autoridades estatales anunciaron que a partir del primer minuto del sábado 1 de junio hasta el último del 2 de junio se tendrá Ley Seca en Yucatán.

El Gobierno del Estado precisó que restaurantes, súper mercados, tiendas de conveniencia y expendios no podrán vender ningún tipo de bebidas alcohólicas, y en caso de incumplir se pondrán sanciones que van hasta el cierre temporal del negocio.

Esta medida, aseguraron, estará vigente las 48 horas en los 106 municipios del Estado.

Por otro lado, en Yucatán quienes voten el 2 de junio tendrán la oportunidad de ganar uno de los nueve premios que otorgará el Consejo Coordinador Empresarial por medio de una dinámica que tiene como objetivo incentivar la participación ciudadana y aumentar la asistencia en las urnas.

El CCE, a través de la campaña “Sal a votar, Calcula y gana un auto”, intenta combatir el abstencionismo, ya que sólo participarán quienes tengan su dedo marcado con tinta indeleble.

Restaurantes y comercios también motivará a los participantes con descuentos y promociones que dependerá de cada uno de los negocios.

Los negocios afiliados a la Federación Gastronómica ofrecerán descuentos especiales, así como postres o aguas en restaurantes durante las horas en que estén abiertas las casillas, a quienes demuestren que ya votaron.

El presidente del CCE, Levy Abraham Macari, destacó el esfuerzo en conjunto que realizan las cámaras empresariales para motivar el ejercicio del voto, en una actividad que es totalmente apartidista.

Sal a votar, dijo, busca de manera especial a las juventudes que ejercerán por primera vez su voto, ya que se calcula que alrededor de 133 mil los jóvenes participarán por primera vez en una elección.