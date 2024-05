Elecciones 2024 en México: 168 casillas no se podrán instalar, anticipa INE

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz, informó que 168 casillas de votación no se habilitarán para los comicios del domingo 2 de junio, considerados como los más grandes en la historia del país.

”El dato que teníamos hasta ayer es de 104 (casillas) que se habían bajado. De estas, 7 fueron por inseguridad, 1 por negativa a instalar una casilla en una zona militar en la Ciudad de México y las 96 (restantes) por conflictos politicosociales”, anunció Faz en una conferencia de prensa en las instalaciones del INE.

Añadió que el “importante porcentaje” perteneciente a la última categoría, los conflictos politicosociales, responde a “problemas locales” de cada zona.

A estas cifras, Faz sumó las 64 que este mismo jueves se reportaron en Chiapas y con corte al miércoles 29 de mayo, el número de casillas de votación habilitadas ascendía a 170 mil 297, según Faz.

Consejeros del INE condenan asesinato del candidato José Alfredo Cabrera en Coyuca de Benítez, Guerrero

Los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional (INE) condenaron el asesinato de José Alfredo Cabrera, candidato de PAN, PRI y PRD, a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero; al igual que la aparición de narcomantas y mantas religiosas.

“Este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, todas aquellas que se han venido dando. Hacemos un llamado a todos los actores políticos a que en este proceso de veda mantengamos la calma, propiciemos las condiciones para que la ciudadanía pueda reflexionar su voto’', expresó Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE.

Además, rechazó que en plena veda electoral se esté dando la aparición de narcomantas, así como mantas en iglesias que llaman al voto útil.

“Lamento tanto que aparezcan este tipo de mantas. No abonan absolutamente a un proceso electoral, no podemos estar a la aparición de este tipo de mantas, llámense narcomantas o religiosas. Habrá que revisar el segundo tema para ver si hay una acción que deba tomar el instituto. (...) Lo vamos a revisar jurídicamente, pero de entrada no abonan a un ambiente de tranquilidad y sana reflexión”, dijo la funcionaria.

¿Qué hará el Consejo del INE ante la violencia contra los candidatos?

Ante los asesinatos con los que se llega a la jornada electoral, a los consejeros se les cuestionó si solicitarían al crimen una tregua; sin embargo, sólo el consejero Jaime Rivera se pronunció en contra.

“No sé si eso tendría sentido, no sé qué clase de llamado se pueda hacer a asesinos, a mí me parecería inútil o ineficaz. No comparto el llamar a delincuentes a respetar la vida, sería normalizar la violencia”.

La consejera Norma de la Cruz destacó que el INE hizo todo lo que la ley le permite en materia de seguridad, y ahora habrá que consultar con las autoridades federales si se mantendrá la protección para candidatos una vez concluida la jornada electoral.

“Sabemos que hay una expectativa mayor del Instituto Nacional Electoral, como funcionamos y funcionamos bien, esperan que hagamos más de lo que nos toca. No tenemos una policía INE, no tenemos una Guardia Nacional INE, lo que sí tenemos es una buena coordinación”.

La consejera Dania Ravel destacó que la violencia es contraria a la democracia, pues “merma” la libertad de decidir.

La consejera Carla Humphrey también se sumó a la “condena enérgica, respeto al asesinato del candidato de Coyuca de Benítez, es inadmisible la violencia, claramente es un tema ajeno al proceso electoral, pero incide. El INE ha cumplido con lo que señala la ley”.

Con información de Diana Benítez y EFE.