Xóchitl se afianza en ‘tierras panistas’: ‘¡Es el momento de levantar la voz!’

“¿Hasta cuándo vamos a despertar? ¡Carajo!”. El hartazgo con la situación del país se sintieron en la voz de Xóchitl Gálvez mientras pedía a los queretanos que se unieran al reclamo en contra de la inseguridad que se siente en el país.

La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD recordó los 12 mil niños asesinados a lo largo de este sexenio, y soltó “es el momento de levantar la voz, ¡basta de violencia! ¡basta de abrazos a los delincuentes!”.

El panismo se sentía en San Juan del Río, Querétaro. Las banderas del blanquiazul rodearon el lugar. Había manchas rojas del priismo, y uno que otro estandarte perredista. Pero había una clara mayoría que se había congregado a escuchar a Gálvez.

En el bastión panista, y rodeada por figuras como el exgobernador Pancho Domínguez, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, los queretanos recibieron a Gálvez con un rugido seguido de un canto que ha acompañado a la abanderada en los últimos seis meses: “¡presidenta, presidenta, presidenta!”.

Fue entre estos gritos que la candidata de oposición alertó por lo que se vive en el país con el presidente López Obrador al frente del gobierno.

“Hoy gobierna el autoritarismo. Hoy gobierna la mentira desde Palacio Nacional y la señora, “la candidata de las mentiras” (Claudia Sheinbaum), es peor que el que está”, señaló.

La candidata ya no dijo más, a pesar del peso de sus palabras, y prefirió seguir con su discurso mientras tenía la atención de la gente.

Gálvez ha insistido en que las encuestas no reflejan la realidad del país, incluso este martes le decía a los medios que estas han fallado, además de que tiene una esperanza arraigada.

“Yo estoy convencida que en esta elección hay un voto oculto. Un voto oculto muy importante”, sentenció con una sonrisa confiada. Los números parecen estar en su contra, pero ella, a lo mejor por convicción, sigue sin creer en ellos, como si hubiera algo que las encuestas no perciben.

Además, comparó los comentarios de la gente con lo que percibía en el año 2000, cuando el presidente Vicente Fox trajo la alternancia a México.

“El ánimo que hay en la gente, me lo dicen, no se sentía desde que ganó Fox, no se veía ese entusiasmo, ese ánimo. O sea, no es una contienda que estemos a 20 puntos. No hay manera, porque el ánimo de la gente dice otra cosa”, reflexionó.

Gálvez también arremetió contra el presidente López Obrador, esto después de que el mandatario afirmara que las elecciones se pueden llevar a cabo de forma pacífica.

“La gente definitivamente no quiere estar en Frontera Comalapa (Chiapas), no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de Tamaulipas”, apuntó.

El escenario estaba cubierto por una carpa de circo, y así se sentía el ambiente. Niños pasaban con helados, vendedores de aguas frescas ofrecían horchata, jamaica y limón, y, sobre todo, se escuchaba el rugido de la gente.

Especialmente cuando llegó el momento de su mitin en el que pidió el apoyo de cada uno de los partidos. El grupo de priistas gritó fuerte, pero imposible que le ganara a un auditorio repleto de azules. La ovación fue tan dura que opacó por completo a los contados asistentes que cargaban banderines del Sol Azteca.

Gálvez se despidió del lugar con un mensaje que, por la zona, fue pegador: “tengan Fe, Dios está con nosotros”.

Xóchitl se impone en Mérida

Después, en Mérida, Yucatán, la candidata tuvo que esperar a que bajara el Sol para que la gente llegara a su mitin. El calor de 40 grados que azotó la región fue dando tregua hasta que la obscuridad permitió que se pudiera estar afuera.

El lugar estaba lleno de la bandera de Yucatán, símbolo que ha utilizado el candidato a gobernador, Renán Barrera, y que recordaba al tiempo cuando la península se negó a ser gobernada por mandatarios designados desde el centro.

Las lejanas reformas de Antonio López de Santa Anna en 1835 y 1836 que pretendían imponer gobernadores siguen vivas entre su gente que ahora ondeaba su estandarte para que no se olvide la dignidad de esta gente.

Gálvez y Barrera entraron juntos. En ocasiones se tomaban la mano para levantarla en señal de victoria. Otras para brincar por la alegría que sentían. A ellos se unió el gobernador con licencia y candidato al Senado, Mauricio Vila.

Ya en el templete, Gálvez Ruiz destacó los buenos resultados que ha tenido el gobierno de Vila.

“¡Yucatán va bien! Por eso vamos a yucatanizar México en materia de seguridad”, exclamó.

Ante la respuesta, Gálvez le abrió la puerta al gobernador con licencia para que forme parte de su gobierno.

“Vas a seguirte no sólo al Senado, sino vas a seguirte a muchas actividades que vamos a tener juntos. Por supuesto que como presidenta vas a ser parte del gabinete”.