CNTE amenaza cierre de campaña de Sheinbaum: ‘Continúa plantón en el Zócalo, no nos vamos’, afirma

A pesar de mantener diálogo con el Gobierno federal, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron este martes 28 de mayo que el plantón en el Zócalo capitalino continuará, incluso mañana miércoles, a pesar del cierre de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, el secretario general de la sección 14, Héctor Torres Solano, explicó que el plantón continuará en el Centro Histórico, aunque se reubicarán este miércoles 29 de mayo para el cierre de campaña de Sheinbaum, ya que no pondrán en riesgo al contingente.

“Lo que sí acordamos es revocarnos, nos vamos a revocar para que ellos lleven a cabo su evento (...) No vamos a permitir, tampoco vamos a arriesgar al contingente que está presente en esta plancha”, aseguró.

Esta decisión también fue tomada después de que el líder sindical de la CNTE explicara que la secretaria de Gobernación los amenazó con romper las mesas de diálogo si se mantenían en la plancha del Zócalo durante el mitin de la abanderada de Morena.

“El día de ayer la secretaria de Gobernación ha querido condicionar a las mesas de trabajo que hemos tenido, que si no se quita o se da acceso para que el templete, a donde van a llevar a cabo su acto pilítico, prácticamente las mesas se rompan”, añadió.

Por esta razón, Torres Solano aseguró que la CNTE nunca estará de rodillas ante ningún Gobierno: “La Coordinadora jamás estará sujeta a las condiciones de un Gobierno, jamás estará sujeta ni de rodillas ante ningún Gobierno, nuestras consignas son claras (...) Gobierne quien gobierne, nuestros derechos los vamos a seguir defendiendo”.

Inlcuso, advirtió que el plantón de la dignidad se mantendrá si sus demandas laborales no son resueltas, “nuestros sueños no caben en sus urnas”. También recordaron que las calles de la CDMX son libres, por lo que el Gobierno debe de garantizar su plantón en el Zócalo capitalino.

“No se levanta este plantón, no nos vamos, no se va el paro indefinido y exigimos garantías para continuar en este espacio, que es un espacio público, no es propiedad de nadie (...) El Zócalo es el corazón de la patria, no es propiedad del Gobierno”, finalizó.

CNTE bloqueará calles de CDMX hoy 28 de mayo

Se prevé que las movilizaciones comiencen a las 9:00 horas del martes, y que a lo largo del día los maestros bloqueen al menos cinco puntos de interés para el tránsito de la Ciudad de México, afectando así a 14 alcaldías. Todo para que a las 14:00 horas se concentren en el Zócalo capitalino, y todo con el objetivo de lograr el diálogo con el presidente López Obrador.

Cuatro direcciones operativas de la CNTE en la Ciudad de México, así como cuatro regiones y la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa (DGSEI), serán quienes se conglomerarán en las principales vialidades y avenidas de la capital del país.