La comunidad cultural llama a votar por Xóchitl; en riesgo, la democracia, advierte

Un grupo de 250 intelectuales y académicos firmaron un manifiesto para apoyar a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, para “frenar la amenaza autoritaria de Morena”.

Encabezados por Roger Bartra, reconocido sociólogo y antropólogo de la UNAM, los especialistas se unieron para demostrar su apoyo.

Dentro del documento suscrito, los académicos afirmaron que “hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”.

Además, resaltaron que mantener al partido oficial en el poder significa mantener también los males que se han multiplicado a lo largo de este sexenio.

“Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado”, apuntaron los académicos.

Finalmente, los firmantes justificaron su decisión de demostrar su apoyo a Gálvez, toda vez que representa “la esperanza de volver a tener una sociedad abierta a las diferencias”.

“El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia”, explicaron.

Entre los firmantes se encuentran Federico Reyes Heroles, Francisco Barnés de Castro, Gilberto Guevara Niebla, Alma Maldonado-Maldonado, Guillermo Sheridan, Ángeles Mastretta, Paco Calderón, Rafael Pérez Gay, entre otros.

Después de que Roger Bartra leyera el manifiesto, Gálvez agradeció el apoyo de los intelectuales y resaltó la claridad con la que ven la decisión que se juegan los mexicanos en esta elección.

“Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo”, aseveró.

Para justificar su declaración, la candidata sostuvo que “basta ver el debate para haberlo entendido, no hay cambio de proyecto, no hay más que el plan C, y el plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales como es el Tribunal Electoral y minimizar al INE”.

Asimismo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de asumirse como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás y no gobernar para todos.

Justifica señalamientos

Antes, Gálvez Ruiz justificó el reclamo que le hizo a Claudia Sheinbaum durante el debate de este domingo por utilizar a la Virgen de Guadalupe.

Según la candidata, no fue un tema de la fe de la morenista, sino que la aspirante guinda está utilizando las creencias de los ciudadanos.

“No porque me importe si cree o no en Dios, pero que esté dispuesta a usar el símbolo religioso más importante de los mexicanos para su proyecto. No la parte de si es laica o no”, aclaró.

En este sentido, acusó que “lo hace por un interés político, no lo hace porque realmente esté convencida o sea creyente de la Virgen”.

Por otro lado, la política hidalguense también señaló a Sheinbaum Pardo de haberse mantenido en el guion a lo largo de todo el debate de este domingo.

“Yo ayer vi que la entrenaron para tener una voz más amable. Todo el debate hizo un esfuerzo de decir que todo es bonito”, indicó.

Además, se mostró confiada en que va a salir victoriosa en las elecciones, a pesar de que va abajo en la mayoría de las encuestas.

“El voto oculto está ahí. Basta que salga yo a la calle para que, de cada 10 personas que pasan, ocho me dicen ‘vamos a votar por ti’. La gente tiene miedo, pero tiene más miedo de vivir insegura, de que sus hijos no tengan un futuro, de lo que le ha pasado a la salud de los mexicanos”, aseguró.

Finalmente, previo a un mitin en Toluca, mantuvo sus acusaciones contra Mario Delgado, líder de Morena, a quien señaló por tener nexos con el crimen organizado.