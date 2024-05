Hasta la Virgen se ‘apareció’ en el tercer debate presidencial: ¿Por qué mencionaron a la ‘Morenita’?

Xóchitl Gálvez afirmó que Claudia Sheinbaum no cree en Dios, por lo que cuestionó su vestimenta con la imagen de la Virgen de Guadalupe. (Créditos: Bill Perry / Shutterstock.com, cuartoscuro)

Hasta la Virgen de Guadalupe fue mencionada en el tercer debate presidencial, la noche de este domingo 19 de mayo, en la recta final rumbo a los comicios electorales del próximo 2 de junio.

Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México se lanzó contra la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, al cuestionar si, durante su reunión con el Papa Francisco, la morenista mencionó que utilizó una falda con la imagen de la Virgen.

“¿Le contaste a su santidad como usaste a la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía”, dijo la candidata del PAN-PRI-PRD.

A la par, Gálvez Ruíz cuestionó a Shinbaum si le mencionó al Papa Francisco, en el Vaticano, que supuestamente derrumbó una Iglesia cuando asumía el cargo de delegada en la alcaldía Tlalpan.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que la pregunta de la candidata blanquiazul era una provocación en la que no caería; sin embargo, aseguró que este lunes 20 de mayo, su equipo explicaría la situación.

Ebrard da ‘espaldarazo’ a Sheinbaum

Al concluir el debate, el extitular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió a la candidata morenista y señaló que fue un error que Gálvez hablara de las creencias religiosas como argumento político.

“Xóchitl cometió el error de introducir el tema de las creencias religiosas como argumento político. Grave y fuera de lugar. Es un retroceso que debemos rechazar contundentemente”, escribió el excanciller a través de X.

Xóchitl cometió el error de introducir el tema de las creencias religiosas como argumento político. Grave y fuera de lugar. Es un retroceso que debemos rechazar contundentemente. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 20, 2024

Tras la declaración de Gálvez, usuarios de redes sociales inundaron las plataformas con memes haciendo mofa de las imágenes presentadas por la candidata de posición en el debate, por lo que la Virgen del Tepeyac se hizo tendencia.

