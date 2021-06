Raúl de Jesús Torres Guerrero, el candidato del PAN que ganó la primera diputación migrante en la CDMX

Raúl de Jesús Torres Guerrero, postulado por el PAN, ganó la primera diputación migrante en el Congreso de la Ciudad de México.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que 8,906 ciudadanas y ciudadanos residentes en 46 países votaron en la elección, cifra que equivale a poco más del 70% de los 12,226 chilangas y chilangos validados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para participar en el proceso.

De este total de votos, 4,883 fueron para ‘Raúl Richie’, en segundo lugar quedó Verónica Puente Vera, postulada por Morena, con 1,983 votos, y en tercera posición Andrea Kat Canto, postulada por el PRI, con 801 de los votos.

La autoridad electoral capitalina informó que 1,556 de los votos fueron recibidos por vía postal, mientras que 7 mil 350 se emitieron a través del Sistema de Votación Electrónica por Internet.

Agregó que las candidaturas no registradas obtuvieron 28 votos y 122 votos nulos, y que si bien se recibieron 1,563 sobres-voto, en siete no había boletas, por lo que no se contabilizaron como votos válidos.

El diputado migrante será el encargado de representar a todas y todos los ciudadanos capitalinos radicados en el extranjero para su mejor involucramiento en la toma de decisiones del país, de acuerdo con el IECM.

Hicimos historia 👏👏 ganamos https://t.co/qRHGO2Ppzc — Raúl de Jesús Torres Guerrero (@raultorres_mx) June 7, 2021

¿Quién es Raúl de Jesús Torres Guerrero y cuáles son sus propuestas?

Raúl Torres es licenciado en Relaciones Internacionales por el Endicott College en Boston y tiene un posgrado en Gerencia Pública en Washington D.C.

Torres Guerrero propone:

· Permitir la renovación de la licencia de conducir vía internet.

· Abrir un Centro Migrante para la generación de políticas públicas a favor de los “chilangos” en el exterior.

· Crear un Fondo del Migrante en Retorno con ayuda de las remesas que los paisanos envían a la Ciudad de México.

· Crear un fideicomiso para apoyar a más mexicanos que quieran estudiar en el extranjero.

· Crear líneas de apoyo contra la violencia de género para mujeres migrantes.