Reparto de utilidades 2026: ¿En qué casos aplica la retención de impuestos y quiénes deben recibirlas?

¿Te tocan utilidades? Estas son las fechas límite y cuánto te puede descontar el SAT. (Shutterstock)

El pago de utilidades es un derecho de las personas trabajadoras en México y el plazo está cerca de concluir para que las empresas distribuyan parte de las ganancias que obtuvieron en el año.

La entrega de utilidades suele generar dudas entre las personas trabajadoras, porque, además de ser un beneficio, también implica responsabilidades para quienes las reciben.

Por ello, aquí te presentamos todo lo que necesitas saber sobre el pago de impuestos, las fechas clave del reparto de utilidades y quiénes tienen derecho a cobrarlo.

¿Debes pagar impuestos por las utilidades?

La legislación vigente obliga a las personas trabajadoras que reciben utilidades a pagar impuestos; sin embargo, no sobre la cantidad total.

El reparto de utilidades causa impuesto solo sobre el monto que exceda el equivalente a 15 días de salario mínimo: en la mayor parte del país equivale a 4 mil 725.6 pesos, mientras que en la frontera asciende a 6 mil 613 pesos.

Es decir, si el monto de utilidades es menor o igual al equivalente a 15 días de salario, queda exento de impuestos. Si rebasa este límite, se aplica una retención según el monto recibido.

¿Cuál es el último día para recibir las utilidades y quiénes las reciben?

Las fechas clave para el pago de utilidades dependen del tipo de figura legal de la relación laboral.

Si una persona labora para una empresa (persona moral), el pago debe realizarse a más tardar el 30 de mayo. Pero, si trabaja para un patrón (persona física), la fecha límite se extiende hasta el 29 de junio.

Este beneficio aplica cuando la persona trabajadora mantiene una relación laboral de al menos 60 días en una empresa con más de un año en operación y con utilidades netas declaradas de 300 mil pesos o más.

Las y los empleados tienen derecho a este pago incluso si ya no laboran en la empresa o si su contrato fue por obra determinada.

En contraste, hay sectores que no tienen derecho al reparto de utilidades, como:

Personas trabajadoras domésticas

Altos mandos

Profesionistas, artesanos y técnicos que cobran por honorarios

Trabajadores de empresas de reciente creación

¿Qué hacer en caso de no recibir las utilidades?

Las utilidades deben pagarse en moneda nacional, nunca con mercancías o valores. Si la empresa o el patrón no cumplen con esta obligación, existe la posibilidad de reclamar el pago durante un plazo de un año.

Las empresas que incumplen pueden recibir multas que van de 50 a 5 mil salarios mínimos vigentes (de 22 mil a 2 millones 204 mil 350 pesos).

Puedes contar con la asesoría de la puedes contactar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o a través de los teléfonos 01 800 71 72 942 y 01 800 911 78 77.