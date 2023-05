Día Internacional de la Pansexualidad 2023: ¿Qué significa ser una persona pansexual?

Aunque la pansexualidad se ha convertido en un término cada vez más común, todavía existe confusión sobre a lo que realmente se refiere. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Pansexualidad 2023, te contaremos de qué se trata.

Antes que nada, debes saber que las personas pansexuales se diferencian de las bisexuales, ya que a estas últimas les gustan hombres y mujeres, pero no necesariamente les gustan las personas trans. Esto depende de cada persona y es importante recordar que las palabras son etiquetas que se usan para entender diferentes realidades, pero no son reglas que no pueden moverse, explica Pink News.

“La pansexualidad no es una forma más evolucionada o “políticamente correcta” de la bisexualidad; no es más o menos transinclusiva o más incluyente de lo no binario(e); es solo una palabra para describir un tipo de orientación sexual”, explica The Trevor Project.

Algunas personas usan la palabra bisexual para definirse, mientras que otras se sienten más cómodas con la pansexualidad. Otras personas se nombran con ambas indistintamente.

¿Qué es ser una persona pansexual?

Planned Parenthood, firma dedicada a la investigación de salud reproductiva y avances tecnológicos, explica que la pansexualidad es una orientación sexual.

En griego, “pan” se traduce como “todos”, por lo que el termino pansexual se usa para describir el sentirse atraídx sexual y/o románticamente por las personas sin importar su sexo o género.

A alguien pansexual le atraen cualidades de una persona como su manera de pensar, personalidad, valores, humor, belleza, etc., más allá de su género o sexo.

Algunas personas usan términos como “trisexualidad” u “omnisexualidad” para hablar de pansexualidad, pero estas etiquetas no son lo mismo. La trisexualidad se refiere a la atracción por tres géneros (que pueden ser diferentes combinaciones). La omnisexualidad quiere decir que te atraen personas de todos los géneros.

Mientras que la pansexualidad muchas veces se refiere a que te atraen las personas más allá del género o sexo: en realidad no te interesa si alguien es trans, cis, no binario, queer, intersexual, lesbiana, gay o bi.

“También creo que la pansexualidad también se trata más de sentirse atraído por la energía de una persona más que por el cuerpo en el que se encuentra”, sostienen expertos sobre el tema.

Las personas descubren si son pansexuales cuando detectan que tienen deseos sexuales hacia otra persona independientemente de su sexo y de su género, es decir, te puedes sentir atraídx por hombres, mujeres, personas transexuales, cisexuales, intersexuales e intergéneros.