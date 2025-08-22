‘Lord Pádel’ aclara por qué no tramitó amparo de su esposa e hijo: ‘Me dolió salir y dejarlos’ en prisión

Luego de ser liberado del penal de Barrientos, Alejandro Germán ‘N’, mejor conocido como ‘Lord Pádel’, explicó la situación legal que enfrentan su esposa Karla y su hijo Germán, quienes permanecen en prisión preventiva.

‘Lord Pádel’ explicó por qué no tramitó un amparo para sus familiares, aunque sostuvo que su prioridad es que ellos salgan libres, aclaró n entrevista para Milenio.

“¿Por qué no se les tramitó el amparo? El amparo se tramita porque la carpeta estaba contra mí y contra Othon (su socio). Ellos (esposa e hijo) no estaban considerados”, dijo al señalar que la acusación principal no los incluía, lo que complicó la estrategia legal.

A pesar de haber recuperado su libertad, 'Lord Pádel’ confesó que salir del penal fue difícil al ver que su hijo y esposa se quedaban en prisión: “A mí sí me dolió mucho salir y voltear y dejar a Germán y Karla”.

Ante esto, agregó que vivieron un proceso muy difícil desde su detención en Cancún, mucho antes de llegar al reclusorio. Incluso recalcó que intentó tranquilizar a sus familiares antes de ingresar al penal de Barrientos.

“No lloró mi hijo, hablamos esto antes de entrar al reclusorio porque vivimos un infierno desde Cancún. Cuando íbamos a entrar al reclusorio, yo les di mucha fuerza”, relató.

Alejandro Germán dijo que aún está preocupado por el impacto que este proceso tendrá para su familia: “Realmente me preocupaba por mi señora y mi hijo. Yo como sea, pero un chavo de 30 años que apenas está saliendo a la vida, está formando su vida para adelante y ya con problemas de reclusorio, es muy delicado”.

También destacó el caso de su esposa: “Una señora ama de casa, dedicada al deporte, dedicada a los chavos, y ahora en el reclusorio. No se vale, eso es muy justo”.

Finalmente, insistió en su deseo de que ambos salgan lo antes posible: “Ya quiero sacar a Karla y a mi hijo que no tienen nada que ver con este asunto. Si quieren, yo afronto este juicio. Ya quiero acabar con este infierno”.

¿Por qué fue detenido ‘Lord Pádel’ y su familia?

Hace unos días se dio a conocer que se quedaban en prisión su esposa, Karla Alejandra, y su hijo Germán, porque todo indicaba que ‘Lord Pádel’ olvidó tramitar el amparo para su hijo y esposa.

Por esta razón, Germán rompió en llanto en la audiencia al saber que tanto él como su mamá se quedarán encerrados en la cárcel y que el único que saldría en libertad sería su papá.

‘Lord Pádel’ fue detenido el pasado jueves en Cancún, Quintana Roo, cuando regresaba de unviaje a Florida y Alemania. La agresión que llevó a la detención de Alejandro Germán ocurrió el 19 de julio y fue captada en un video.

Las imágenes muestran cómo Alejandro N., acompañado de su hijo y tres escoltas, golpea a Israel Morales, un instructor de pádel, durante un partido amistoso.