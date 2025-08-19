Esposa e hijo de ‘Lord Pádel’ se quedan en prisión: Joven llora porque su padre no tramitó su amparo

Esposa e hijo de ‘Lord Pádel’ se quedarán en prisión porque no contaron con un amparo.

Un juez de control ordenó la liberación inmediata de Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel’, junto con su socio Othón ‘N’, tras su detención por golpear a su instructor en un club deportivo de Atizapán de Zaragoza.

Aunque el polémico empresario enfrentará un proceso penal por tentativa de homicidio, podrá hacerlo en libertad gracias a un amparo; sin embargo, no correrán con la misma suerte su esposa e hijo, quienes permanecerán en prisión.

¿Por qué? El juez resolvió que Alejandro y su socio Othón podrán llevar las audiencias fuera de prisión debido a que cuentan con un amparo contra una orden de aprehensión.

No obstante, este recurso legal no alcanzó a su esposa, Karla Alejandra, ni a su hijo Germán, quienes continuarán en el penal de Tlalnepantla. Todo indica que ‘Lord Pádel’ olvidó tramitar el amparo para su hijo y esposa.

Por esta razón, Germán rompió en llanto en la audiencia al saber que tanto él como su mamá se quedarán encerrados en la cárcel y que el único que saldría en libertad sería su papá.

¿Por qué fue detenido ‘Lord Pádel y su familia?

‘Lord Pádel’ fue detenido el pasado jueves en Cancún, Quintana Roo, cuando regresaba de un viaje a Florida y Alemania. En el operativo participaron la Interpol, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

La agresión que llevó a la detención de ‘Lord Pádel’ ocurrió el 19 de julio y fue captada en un video. Las imágenes muestran cómo Alejandro N., acompañado de su hijo y tres escoltas, golpea a Israel Morales, un instructor de pádel, durante un partido amistoso.

En la grabación también se observa cómo uno de los escoltas intimida con un arma de fuego y usa un radio como objeto contundente para atacar a la víctima. La fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Israel Morales, quien resultó gravemente herido, relató que la agresión comenzó tras un mal saque de pelota y aseguró que no era la primera vez que ‘Lord Pádel’ actuaba con violencia, incluso contra empleados suyos.

Por esta razón, Alejandro Germán y sus acompañantes fueron trasladados al penal de Barrientos en Tlalnepantla, donde finalmente se reconoció la validez del amparo que le permitió sólo continuar el proceso en libertad al agresor de la víctima y a su socio.