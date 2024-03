Victoria Figueiras apelará absolución de abusador sexual de su hija; denuncia ‘borrado’ de pruebas

En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, Victoria Figueiras, madre de la pequeña de seis años de edad que presumiblemente fue abusada sexualmente por su tío, subrayó que la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Género, estuvo viceada o manipulada desde su inicio, pues principalmente ya no existen unos videos de prueba en los que la niña señalaba a su familiar como su probable agresor.

Por este hecho, en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, ya fue denunciado el Ministerio Público que recibió, además, otro tipo de evidencias que han desaparecido.

“Sobre todo los videos, que es cuando la niña nos confesó, tanto al padre como a mi, esos videos que yo integro, son los primeros que a mi me desaparecen de la carpeta.”, señaló Figuerias a los medios.

Al preguntarle si la carpeta está viceada, la madre de la menor respondió: “pues está manipulada obviamente, sin embargo, cuando yo solicito el cambio de Fiscalía, ya que traigo la parte de coordinación de litigios, es cuando se empieza a enderezar todo.”

“Desde la denuncia me empiezan a quitar evidencias, me manipulan la carpeta, el proceso de la cadena de custodia, que yo no sé cómo es ese proceso, sin embargo, yo cuando ya estoy en el juicio me empiezo a enterar de que faltan incluso, documentos que venían adjuntos y, al parecer, a mi me desaparecen evidencias y pruebas”, acotó la madre de familia.

Luego de una reunión que sostuvo con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la madre de la niña indicó que, uno de los acuerdos a los que llegó con el Magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Ricardo Sodi Cuellar, es que se investigará el actuar de los dos jueces que han llevado el caso de la pequeña, entre ellos, el impartidor de justicia Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió a Alejandro ‘N’, supuesto abusador sexual de su hija menor de edad.

Por esta determinación, sostuvo la quejosa en el auditorio de la FGJEM, el lunes interpondrá su defensa un recurso, pues hay que referir que esta determinación del juez no es definitiva y se puede revocar dentro de su término de Ley.

“Considero que la forma en que resolvió es, tomando en cuenta como si fuera un adulto, como si este asunto fuera de la señora Victoria y no es así, salvo que ya se ha manifestado varias veces, estamos hablando de una niña de cuatro años. No nada más es por una situación de empatía o si tiene ganas de juzgar así, simple y sencillamente hay un marco jurídico que es muy claro en cuanto a la perspectiva de género, en cuanto a la perspectiva de la niñez, hay protocolos para juzgar este tipo de delitos, cosa que no fue así, por eso nosotros creemos que la apelación, que se está trabajando en conjunto podemos lograr una revocación del fallo”, puntualizó el abogado defensor Jorge Eduardo Bastida Pérez.

Por la mañana de este jueves, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó que, en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades del Poder Judicial del Estado de México deben generar las condiciones para que las víctimas siempre sean atendidas.

“Reciban todo el respaldo y sentar un precedente para que a un futuro ninguna niña, joven o mujer enfrente algún tipo de violencia y goce de acceso efectivo a la procuración de justicia”, puntualizó la profesora.