Ley Mariana Lima: Así es la propuesta para investigar las muertes de mujeres en Edomex

La activista Irinea Buendía Cortés presentó su iniciativa de Ley Mariana Lima, basada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el documento quede incorporado en el Código Penal del Estado de México para la investigación de las muertes de las mujeres.

La presentación fue ante el Congreso estatal. La iniciativa plantea que toda muerte de mujeres y niñas sea investigada con perspectiva de género, incluyendo los suicidios y accidentes.

En caso de que la propuesta de Ley elaborada por Irinea, madre de Mariana Lima, sea aprobada por los legisladores mexiquenses en el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre, la activista de Chimalhuacán la llevará a los 31 congresos restantes del país.

¿Qué le pasó a Mariana Lima y qué logró Irinea Buendía?

Hace 13 años, Julio César Hernández Ballinas, ex policía judicial del Estado de México, asesinó a su pareja, la abogada Mariana Lima Buendía.

En un inicio y bajo la impartición de justicia tradicional, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México determinó que se trató de un suicidio, en lugar de catalogarlo como feminicidio.

Sin embargo, la señora Irinea investigó por su cuenta y con pruebas fehacientes, de que su hija fue asesinada por quien fuese su yerno, Ballinas, y llevó el caso de Mariana al máximo tribunal del país, donde fue emitida la sentencia “Mariana Lima Buendía” con el Amparo en Revisión 554/ 2013.

“La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió por primera vez en la historia de la justicia mexicana que un caso, jurídicamente archivado y resuelto como suicidio, se reabriera con el fin de que fuera analizado con perspectiva de género, esto permitió acreditar que el supuesto suicidio en realidad había sido un feminicidio, abriendo con ello la posibilidad del acceso a la verdad, la justicia y la reparación para mi familia”, explicó la activista.

Esto contiene la sentencia “Mariana Lima Buendía”.

El primer efecto señala que toda muerte violenta de mujeres y niñas, incluidos los suicidios y los accidentes, se tienen que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio; un segundo apunta que, se tienen que sancionar a los servidores públicos omisos y negligentes que obstruyen la investigación y la justicia.

Y un tercer efecto subraya que debe haber reparación del daño realizado por las autoridades e “impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la impartición de la justicia”, acotó Buendía Cortés.

Irinea Buendía pide que todas las muertes de mujeres sean investigadas con perspectiva de género. (Cuartoscuro)

La activista de Chimalhuacán acusó a las autoridades del Estado de México que señalan que los feminicidios han disminuido y de que los siguen catalogando e investigando como homicidios dolosos.

“Echan las campanas al vuelo diciendo que los feminicidios han bajado, que las cifras han bajado, no es cierto, no los están investigando con perspectiva de género y acreditar que se trata de un feminicidio”, dijo.

Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el primer semestre de este 2023 se iniciaron 51 carpetas de investigación por el probable delito de feminicidio, mientras que el año pasado se abrieron 138 carpetas de investigación.

Irinea Buendía pide una sentencia firme contra Ballinas

La señora Irinea ha exigido que haya una sentencia firme contra Julio César Hernández Ballinas, quien cometió el feminicidio de Mariana.

Luego de varios años, apenas en marzo de este 2023 el expolicía fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima Buendía en 2010. Sin embargo, esta sentencia no es firme.

“Mi esposo en el camino murió, mi esposo ya no vio la justicia, y yo tampoco la estoy viendo, porque finalmente, si hay una sentencia condenatoria para el sujeto asesino feminicida (Julio César Hernández Ballinas) de 70 años, todavía no está firme, porque es en primera instancia y en segunda instancia no sabemos qué va a decir el Tribunal de Alzada, los magistrados y los jueces, no sabemos que vayan a determinar a pesar de que ya se hizo un proceso y le demostramos a Julio César Hernández Ballinas, que él mató con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía”, concluyó la señora Irinea Buendía Cortés.