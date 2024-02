Madre de niña abusada en Atizapán amaga con cerrar de nuevo Periférico Norte: ‘No vamos a parar’

Victoria Figueiras, madre de una menor de 4 años que fue víctima de abuso sexual, amenazó con bloquear de nuevo Periférico Norte, en Naucalpan, si las autoridades estatales no ‘le dan resultados’.

En entrevista con Azucena Uresti, Figueiras explicó que este miércoles 28 de febrero se reuniría a mediodía con autoridades del Estado de México para revisar por qué el agresor de su hija, aparentemente su tío, fue absuelto a pesar de que existen pruebas de que la menor fue abusada sexualmente.

“Nosotros no vamos a parar y si a ellos les incomoda que estemos haciendo bloqueos, imagínate la molestia que yo tengo de que mi hija vivió un abuso”, afirmó.

Pese al caos vial que originó “molestías a la sociedad” este martes, la madre de la víctima reconoció que también he recibido muestras de empatía y de apoyo, por lo que ofreció disculpas a los mexiquenses:

“Quiero disculparme de este bloqueo, pero es para que las autoridades se acerquen y tomen acciones después de semejante tontería que hizo el juez”, dijo.

Ante esto, confesó que no cree en los funcionarios a pesar de que están tratando de demostrar su compromiso, “pero sinceramente ya no puedo confiar en ninguna autoridad, nos han fallado tanto con mi hija y conmigo. Ahora lo absuelven con un argumento ridículo, indignante, que casi casi es culpable tu hija por no poder recordar dónde estaba”, lamentó.

También exigió que el juicio se lleve a cabo de manera “limpia, transparente e imparcial”, luego de denunciar que en el caso hay tráfico de influencias, “no puedo dar nombres, no puedo decir nada, solo puedo decirles que ya sabemos por dónde va la cosa”.

¿Qué sabemos del caso de abuso sexual contra una niña de 4 años en Edomex?

Victoria Figueiras, mamá de la niña que fue víctima de abuso sexual infantil, ha acusado que se ha obstaculizado el acceso a la justicia para su hija, por lo que acusó negligencia por parte de autoridades del Estado de México.

Este 27 de febrero, publicó el texto ‘Les voy a cerrar periférico’ en el sitio Opinión 51, donde detalló todo lo que ella y su hija han tenido que pasar durante este proceso.

Ahí, Figueiras recordó que fue en abril de 2022 cuando su hija, que entonces tenía cuatro años, le contó sobre los tocamientos que le hizo su tío paterno, Alejandro ‘N’. Ella grabó el testimonio y lo presentó como prueba cuando fue a hacer la denuncia.

Cuenta que si bien su pareja acudió con ella al MP para presentar la denuncia, él no entró al lugar. Y ha defendido a su hermano pese a haber escuchado el testimonio de su hija. Además, el padre ha pedido que la menor sea sometida a más pruebas, pese a que la niña ya ha pasado por tres peritajes y dos entrevistas en las que su testimonio ha sido escuchado y corroborado.

En redes sociales ha circulado el video de una audiencia, donde el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió a Alejandro ‘N’. En el video se escucha que el juzgador cuestiona que la niña no haya podido dar la hora exacta y la dirección exacta donde ocurrió el abuso.

Figueiras apunta que desde que la niña le informó sobre el abuso, han sido dos años de lucha constante en la que su hija ha tenido que estar en Fiscalías, ha tenido que estar con peritos psicológicos para pasar pruebas luego de que su propio papá no le creyera, y apuntó que a su hija le ha afectado mucho que su papá no le cree y ha defendido a su hermano.