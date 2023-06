Protesta de maestros en Edomex: Esto es lo que pidieron para liberar el bloqueo

Alrededor de 2 mil 500 profesores, adheridos al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), y provenientes de municipios del Valle de México y Toluca, protestaron por segundo día consecutivo la mañana de este viernes para exigir el pago de bonos y un aumento salarial que les debieron depositar desde mayo pasado.

El Financiero entrevistó a la profesora Alicia Benítez, proveniente de Nezahualcóyotl, quien explicó que el Gobierno del Estado de México no les ha pagado un bono de aumento salarial, “es la primera vez que no se paga un aumento salarial, también se no deben días económicos, días festivos y útiles escolares, todo eso nos ha llegado tarde en el pago y es una injusticia”.

La maestra, que hace labores administrativas, acusó al líder sindical, Marco Aurelio Carbajal Leyva, de estar presuntamente vendido con el gobierno mexiquense, a quien calificó como “líder vendido al Gobierno”.

Al respecto, la profesora Ana Lilia García, quien da clases en la primaria “Francisco I. Madero”, también en Nezahualcóyotl, sostuvo que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, es “charro” y solo “sirve a los intereses personales y de plazas (laborales) de su gente”.

Denuncian falta de presupuesto en primarias de Edomex

Gloria Ponce Pérez, quien imparte clases en la primaria “Ignacio Allende” en Nezahualcóyotl, acusó que las aulas de su primaria les hacen falta pizarrones, bancas e infraestructura en sus baños.

“La primaria donde doy clases está en la colonia El Sol y está en malas condiciones, tapamos los hoyos en las escuelas, no hay computadoras, no tenemos aumento salarial ni retroactivos”, sostuvo la maestra de primaria.

‘Falsas’ promesas del líder sindical

Carbajal Leyva afirmó que se había trabajado durante la noche de ayer con el Gobierno estatal para que les sea depositado a sus agremiados sus colaterales y que todo volvería a la calma en el magisterio mexiquense, lo cual no se ha reflejado hasta la tarde de este viernes.

Por esta protesta, el Palacio de Gobierno quedó resguardado por al menos 120 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mientras que el centro de Toluca quedó colapsado en sus actividades cotidianas.