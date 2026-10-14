Sector privado ofrece trabajar de la mano con el gobierno

Si bien hay diferencias, con el diálogo se encuentran coincidencias que se conviertan en acciones para enfrentar los retos juntos, gobierno, sector privado y sociedad, dijo José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Si gobierno, empresas y sociedad hacemos nuestra parte, México podrá aprovechar la oportunidad que tiene frente a sí. Tenemos que ponernos la camiseta, trabajar con disciplina y jugar en equipo por México”, dijo ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su mensaje durante la celebración del 50 aniversario de la máxima cúpula empresarial.

Los retos son varios: preservar el grado de inversión, cuidar la estabilidad de las finanzas públicas, combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y acompañar a quienes viven en la informalidad para que puedan incorporarse a la economía formal; lograr una revisión exitosa del T-MEC, acelerar la inversión e integrar a más empresas mexicanas a las cadenas productivas.

“Éstas son tareas de Gobierno, empresas y sociedad”, reiteró el dirigente al recordar que la libertad en lo económico, la democracia en lo político y Estado de derecho en todos los ámbitos de la vida nacional, son los ejes del modelo de desarrollo inclusivo que el sector privado nacional promueve.

“Es cierto que tenemos diferencias y seguiremos expresándolas, pero también compartimos un propósito superior: que México crezca con seguridad, justicia, paz y bienestar”, dijo al priorizar la pluralidad como fuente de legitimidad.

“El CCE no es oficialismo ni es oposición; el CCE es institución”, afirmó al reconocer que no buscan sustituir políticas públicas, sino que se trata de asumir el rol que corresponde al sector privado.

“Presidenta: como usted ha señalado al conocer este modelo de desarrollo inclusivo, tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Estamos listos para seguir trabajando sobre esas coincidencias y llevarlas a resultados”, afirmó.

El vehículo para encontrar esas coincidencias es el diálogo que permite convertirlas en acciones y en ese trabajo, el dirigente de la IP mexicana, reconoció la apertura y disposición de la jefa del Ejecutivo y de su gabinete.

“La interlocución periódica nos ha permitido plantear con franqueza los asuntos que inciden en la operación y la confianza de las empresas. También nos ha permitido trabajar en soluciones compartidas”, reconoció.

Establecen prioridades

Ante el sector empresarial, Medina Mora enlistó tres prioridades de corto plazo: promover e incentivar la inversión, acompañar al gobierno en la revisión del T-MEC y que las micro y pequeñas empresas crezcan y se integren a las cadenas de valor de las empresas medianas y grandes.

Al hacer un balance del camino recorrido y lo que viene en el futuro próximo y de largo plazo, el empresariado nacional mantiene la visión de cuando formaron al CCE en 1976: defender –desde la unidad– la libre empresa, la democracia y el Estado de Derecho y bajo estos principios coordina los esfuerzos de los 14 organismos que lo conforman, y que representan todos los sectores, todas las regiones y todos los tamaños de empresas.

“Las empresas pueden y deben ser agentes de cambio. Cuando una empresa ofrece un empleo digno, capacita, previene enfermedades, promueve la educación y compra a pequeños proveedores, está transformando realidades concretas del país”, expuso.

Ante retos como preservar el grado de inversión, cuidar la estabilidad de las finanzas públicas, combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y acompañar a quienes viven en la informalidad para que puedan incorporarse a la economía formal, el CCE definirá su visión para los próximos 50 años y para ello realizará foros regionales con la participación de todos los sectores, de todas las regiones y de empresas de todos los tamaños.

“Nuestra visión hacia 2076 es clara: un México competitivo y próspero, con seguridad, justicia y paz; un país que crezca sin dejar a nadie fuera y que convierta su potencial en bienestar para las personas”, dijo Medina Mora.

Sheinbaum anuncia incentivos fiscales

Ante el empresariado nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propuso a la Secretaría de Hacienda la inclusión de incentivos fiscales para que quienes tengan deudas con el fisco puedan pagar sin recargos ni multas, lo cual quedará establecido en la Ley de Ingresos del próximo año. “Vamos a bajar el déficit (fiscal), tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable”, agregó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo celebró los acuerdos alcanzados con el sector empresarial, particularmente la máxima cúpula y los sindicatos, entre los que destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Además, destacó la estabilización de los precios del combustible por año y medio, el aumento al salario mínimo; el acuerdo para la jornada laboral de 40 horas y la digitalización y bancarización para reducir el flujo de efectivo.