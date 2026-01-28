Dólar ya no está de moda: Fondo de Canadá recomienda oro, yen y franco tras caída del billete verde

¿El dólar ya no es confiable? Esto dicen los analistas sobre la caída del billete verde.

Uno de los mayores inversores institucionales de Canadá está recomendando el franco suizo, el yen japonés y el oro como posibles alternativas al dólar estadounidense, mientras las políticas del presidente Donald Trump presionan al dólar.

El dólar estadounidense se depreció incluso cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras los anuncios arancelarios de Trump el 2 de abril, lo que podría indicar que los inversores ya no consideran la moneda como un refugio seguro, según declaró el miércoles Investment Management Corp. de Ontario en su informe anual World View Además, el reciente desempeño del dólar refuerza el mensaje de que Estados Unidos podría haber dejado de ser un socio estable, según la gestora de pensiones.

“La aceleración de los esfuerzos de Estados Unidos para abordar los desequilibrios globales, sumada al enfoque impredecible y poco convencional de Trump, podría lastrar el dólar estadounidense en los próximos años, a la vez que podría impulsar la inflación y el rendimiento de los bonos”, declaró el fondo de pensiones en el informe. Un portavoz de IMCO afirmó que el documento no indica necesariamente las medidas que está tomando el fondo respecto a su exposición a divisas.

El dólar estadounidense registró su mayor caída diaria desde la implementación de aranceles el año pasado después de que Trump declarara el martes que no creía que la moneda se hubiera debilitado excesivamente, lo que alimentó la especulación de que el dólar está al borde de una caída a largo plazo. Algunos gestores de fondos han buscado refugio en otros mercados.

En los últimos días, algunos planes de pensiones europeos, como AkademikerPension y Alecta, dijeron que están reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en medio de preocupaciones de que las políticas de Trump han creado riesgos crediticios demasiado grandes como para ignorarlos.

IMCO, que administra alrededor de 86.000 millones de dólares canadienses (63.500 millones de dólares) en nombre de trabajadores del sector público, organismos gubernamentales y escuelas, dijo que, además de considerar otras monedas, los inversores pueden considerar activos físicos vinculados a áreas estratégicamente vitales como la inteligencia artificial y la infraestructura relacionada con la energía.

“Dado que ‘se necesitan cosas para hacer cosas’, podrían surgir oportunidades en materias primas, materiales, energía y otros recursos naturales a medida que los gobiernos buscan desarrollar la capacidad productiva de su país y al mismo tiempo asegurar las cadenas de suministro”, dijo la pensión en el informe.

Los fondos de pensiones canadienses se encuentran entre los mayores tenedores de activos estadounidenses del mundo, lo que significa que las fluctuaciones desfavorables del tipo de cambio entre el dólar canadiense y el dólar estadounidense pueden perjudicar los resultados de las inversiones. Más de la mitad de los activos de IMCO estaban invertidos en Estados Unidos al 31 de diciembre de 2024.

El último informe del fondo de pensiones para inversores sugirió que estos pueden desviar su exposición geográfica fuera de EU para gestionar el riesgo. Las respuestas de Canadá a las presiones comerciales estadounidenses, incluyendo un enfoque en grandes proyectos de infraestructura, podrían ampliar la gama de oportunidades de inversión en ese país, según el informe.

Los mayores fondos canadienses realizan importantes inversiones en infraestructura a nivel mundial, incluyendo puertos, energías renovables, aeropuertos e infraestructura energética. El gobierno del primer ministro Mark Carney ha impulsado un aumento de las exportaciones del país a mercados no estadounidenses y está impulsando importantes iniciativas, como la expansión de puertos, que podrían incentivar a los fondos de pensiones del país a invertir más a nivel nacional.