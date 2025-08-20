Iberdrola podría regresar a México: ‘Sigue teniendo gran potencial’

Ignacio Sánchez Galán, CEO de Iberdrola, reconoció el potencial energético de México y aseguró en exclusiva que la compañía planea regresar al país tras concretar la venta de parte de sus activos a Cox.

“Hemos apostado por México a lo largo de 25 años y hemos sido siempre bien acogidos. Hemos realizado cuantiosas inversiones y siempre hemos seguido las políticas energéticas del país. Creemos que México sigue teniendo un gran potencial y que cuenta con unas directrices claras para poder seguir desarrollando la actividad de generación”, afirmó en un mensaje en video.

¿Por qué Iberdrola vendió sus plantas en México?

El directivo explicó que la decisión de venta respondió a necesidades de inversión en otras regiones.

“Al igual que en otros países, como Reino Unido, Alemania, España o Brasil, hemos tenido que tomar la decisión de vender parte de la generación para poder atender nuestras necesidades de inversión en el área de redes reguladas o en obligaciones de servicio público”, dijo.

Sánchez Galán subrayó que la operación se dio en un contexto de confianza en el mercado mexicano.

“Son precisamente esas oportunidades de inversión y ese potencial de México y su sector energético lo que ha hecho que Cox nos haya hecho una oferta razonable por el negocio mexicano. Nos vamos con pena a dejar un país en el que a lo largo de estos 25 años hemos contribuido al desarrollo de la industria.

Iberdrola ‘enciende una luz’ sobre regresar a México

Estoy seguro que cuando nuestra estructura financiera lo permita estaremos más que dispuestos a volver a contribuir al desarrollo del país”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Cox compró los activos de manera legal, con una inversión de 4 mil millones de dólares.

Subrayó que la compañía aceptó los términos del gobierno mexicano y destacó que, a partir de la reforma energética de 2013, se logró un equilibrio que favorece la producción de electricidad en beneficio de las empresas nacionales.