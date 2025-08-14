Número de pobres en el país cae en 8.3 millones en 2 años

La población vulnerable por carencias sociales ascendió a 41.9 millones de mexicanos, desde los 37.9 millones observados en 2022.

Al cierre del año pasado, 38.5 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza, lo que representó el 29.6 por ciento de la población. Esto implicó un descenso de 8.3 millones de personas respecto a 2022, de acuerdo con los resultados de la medición de la Pobreza Multidimensional.

Por primera vez el INEGI divulgó esta información, tras absorber las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se disolvió por la reforma que desapareció los órganos autónomos.

De forma detallada, la población en situación de pobreza moderada se ubicó en 31.5 millones de mexicanos, lo que es 6.2 millones menos de los vistos en 2022; mientras que aquellos en pobreza extrema bajó a 7 millones de personas afectadas por esta situación, desde 9.1 millones de dos años antes.

La población vulnerable por carencias sociales ascendió a 41.9 millones de mexicanos, desde los 37.9 millones observados en 2022. Se redujo en 4.3 millones las personas que tuvieron al menos una carencia social y en 5.1 millones las personas que reportaron al menos tres carencias sociales.

Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social del INEGI, refirió que si bien hay una reducción de la pobreza multidimensional y la pobreza extrema, se tuvo un aumento en el número de personas que son vulnerables por carencia social.

“A pesar de que hay muchos indicios de recuperación del ingreso laboral de los hogares, también hay otra dimensión que tiene que ver con que los mexicanos tengan garantizado ese umbral mínimo para acceder a los derechos sociales de la Constitución”, declaró en entrevista con El Financiero Bloomberg.

Más temprano, en conferencia de prensa, enfatizó que la carencia social más apremiante para la población mexicana es la de seguridad social, con 62.7 millones de mexicanos afectados en 2024.

“El desafío para la política pública, para la política de desarrollo social, es que la población ocupada sin acceso directo a la seguridad social y la población no ocupada sin acceso a la seguridad social son grupos de la población que presentan esta carencia. Y también las personas mayores de 65 años y cuentan con una pensión insuficiente”, dijo Maldonado.

Salieron de la carencia de rezago educativo 900 mil mexicanos, en el acceso a los servicios de salud fueron 5.9 millones; en calidad y espacios de la vivienda bajaron 1.4 millones; en el acceso a los servicios básicos en la vivienda disminuyeron 4.5 millones y en acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se apartaron 4.6 millones de personas, según el reporte.

Por entidad federativa, Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezaron los estados con mayor porcentaje de pobreza multidimensional, con 66, 58.1 y 51.6 por ciento, respectivamente. Por el contrario, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León estuvieron en los últimos lugares de esta lista.

Bienestar económico

La coordinadora del Instituto reveló que 35.4 por ciento de la población, es decir, 46 millones de personas cuentan con un ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto fue una reducción desde el 43.5 por ciento que representaron en 2022.

En tanto, 9.3 por ciento de la población tuvo un ingreso que no les permitió cubrir la canasta alimentaria y satisfacer las necesidades básicas alimentarias, desde el 12.1 por ciento de dos años antes.

Se resaltó la importancia que han tenido los programas sociales, ya que sin estas transferencias habría 4.2 millones de mexicanos más en pobreza y dos millones más en pobreza extrema.

Los resultados mostraron el efecto que tienen los programas de transferencias: reducen los porcentajes de población con ingresos inferiores a las líneas de pobreza, así como los de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Garantizan continuidad

Graciela Márquez, presidenta del INEGI, recordó que desde el 17 de julio pasado se asumieron las funciones relacionadas con la medición multidimensional de la pobreza, y es el desafío que tienen por delante.

“El personal del Instituto atiende esta nueva etapa con vocación de servicio público, con la convicción de seguir y respetar, de manera tan sólida, estricta y confiable de medir la pobreza como se ha instrumentado hasta hoy”, dijo.

Maldonado informó que un número importante del equipo de pobreza de Coneval es el personal que realizó la medición de la Pobreza Multidimensional del INEGI.