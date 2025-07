Frente a altos precios subyacentes, Banxico debe mantener la tasa clave, dice Jonathan Heat

La desaceleración de la tasa de inflación general de México a principios de julio no es suficiente para justificar otro recorte de la tasa de interés el próximo mes, según Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, quien agregó que la inflación subyacente obstinadamente alta merece un mayor escrutinio.

Heat advirtió en una entrevista que la tasa subyacente de precios al consumidor se mantuvo estancada por encima del 4.20 por ciento durante las dos primeras semanas de julio.

Destacó que la tasa subyacente, que excluye los precios especialmente volátiles de la energía y los alimentos, marca la tendencia a mediano plazo de la inflación.

En tanto, la inflación subyacente es el componente susceptible a las medidas de política monetaria. Por lo tanto, una disminución de la inflación general debida al comportamiento de la inflación no subyacente no es resultado de la política monetaria y no justifica nuevos recortes de tasas, declaró Heath a Bloomberg News.

El mes pasado, el banco central implementó su cuarta rebaja consecutiva de medio punto porcentual, situándola en el 8 por ciento. Sin embargo, las autoridades monetarias permitieron reducciones menores de la tasa de interés clave en el futuro. Jonathan Heath fue el único voto a favor de mantener sin cambios los costos de endeudamiento.

¿Cómo va la inflación en México?

La tasa de inflación anual de México se desaceleró más de lo esperado a principios de julio para ubicarse en 3.55 por ciento, por debajo de la estimación mediana de 3.61 por ciento de los economistas encuestados por Bloomberg y por debajo de la cifra anterior de 4.13 por ciento, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, la tasa básica cayó levemente a 4.25 por ciento desde 4.28 por ciento en la primera quincena de julio, manteniéndose por encima del rango objetivo del banco de 3 por ciento más o menos un punto porcentual.

“Dado que la inflación subyacente sigue siendo alta y no muestra señales de bajar, es preferible hacer una pausa”, dijo Heath.

Agregó que Banxico no puede tomar decisiones basándose únicamente en la disminución de la inflación no subyacente, a la que calificó como una medida “significativamente volátil”.

La mayoría de los economistas pronostican que Banxico anunciará un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos el 7 de agosto.