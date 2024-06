Tasa alta del Banxico ‘llegó para quedarse’: Expertos prevén que pausa a recortes se alargue

Se puede dar la discusión en el interior de la Junta de Gobierno sobre recortar la tasa de interés en junio, pero coincidirán en que no es un buen momento. (Shutterstock)

El entorno de altas tasas de interés en el país se extenderá por más tiempo del anticipado, ya que expertos prevén que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinará mantener la tasa de referencia en 11 por ciento por segunda decisión consecutiva, ante el panorama inflacionario y otros factores.

Según la última Encuesta de Expectativas de Citibanamex, a inicios de 2024 se esperaba que la tasa de interés de fondeo terminaría el año en 9.25 por ciento, pero actualmente se espera que cierre en 10.25 por ciento. Al descontar la reunión de este jueves, faltarían cuatro anuncios de política monetaria este año.

Banxico podría extender la pausa monetaria debido a un deterioro en el balance de riesgos para la inflación ante la volatilidad en el tipo de cambio, y una resistencia en los precios de servicios y agropecuarios, explicó Pamela Díaz, economista para México en BNP Paribas.

“Empezamos con un aparente ciclo de recortes en marzo y después estamos viendo una pausa que potencialmente podría prolongarse más. Desafortunadamente el contexto inflacionario y el tipo de cambio nos llevan hoy al escenario en que la ventana para recortar está cerrada”, indicó en entrevista.

Sergio Luna, economista jefe en Mifel, refirió que, se puede dar la discusión en el interior de la Junta de Gobierno sobre recortar en junio, pero coincidirán en que no es un buen momento. Así, la decisión sería unánime, aunque si se opta por un recorte si se dividirían los integrantes.

Consideró que en esta ocasión el debate irá más allá del tema inflacionario, porque influirán circunstancias fuera del ámbito económico que afectaron las condiciones del mercado ante declaraciones de actores políticos tras las elecciones.

Carlos Capistrán, director general y economista jefe para México y Canadá en Bank of America Securities, señaló que la autoridad monetaria podría mantener la tasa sin cambios y esperar a ver el impacto de la reciente depreciación del peso en los precios; sin embargo, su escenario es que recortará 25 puntos base.

“El peso sigue relativamente fuerte y las tasas altas son costosas para el gobierno. Creemos que Banxico optará por un recorte dado que el traspaso de los movimientos del peso a los precios es bajo”, apuntó el experto.

Sigue proceso desinflacionario

BNP Paribas no contempla cambios en el comunicado de la autoridad monetaria, más allá del balance de riesgos, que se espera siga sesgado al alza. Recordó que el proceso desinflacionario en el país no necesariamente tiene que ser lineal, por lo que en junio y julio se podrían ver repuntes en el indicador para después ir a la baja.

Luna argumentó que “el progreso (desinflacionario) ha ido más lento, pero no se ha salido de control”, ya que si la autoridad monetaria detecta que alcanzar la meta de 3.0 por ciento va más allá de su horizonte de incidencia, tendría que subir la tasa. “No hemos llegado a ese punto”, aseguró.

Banxico ajustó en mayo sus perspectivas de inflación y recorrió hasta finales de 2025 la convergencia del indicador a la meta desde su proyección previa en el segundo trimestre de ese año.

Evaluarán recortes en el 3T

Analistas de Grupo Financiero Banorte contemplaron que de materializarse la pausa monetaria de junio, se esperaría que Banxico mantenga la tasa sin cambios en la reunión de agosto a fin de contar con más datos antes de su siguiente movimiento previsto el 26 de septiembre.

“El siguiente recorte ocurriría en septiembre, de 25 puntos base, pausando de nuevo en noviembre en un contexto geopolítico complejo por las elecciones en Estados Unidos y con otra reducción de 25 puntos base en diciembre, así, la tasa de referencia cerraría este año en 10.50 por ciento”.

El economista jefe en Mifel coincidió en la fecha para un recorte, aunque agregó que “estará en función de cómo veamos esa aparente discusión legislativa sobre reformas al Poder Judicial. Banxico no se puede sustraer de esas cosas. Me parece que por el momento no veremos ningún movimiento”.

Del mismo modo, Pamela Díaz proyectó que en el sexto anuncio de política monetaria de 2024 se interrumpirá la pausa con un ajuste a la baja, ya que para dicho mes se esperaría que la inflación retomará su tendencia a la baja y habría más datos sobre el comportamiento de la economía en el segundo trimestre.

Mientras tanto, la Junta de Gobierno mantendría una postura de prudencia, porque es muy importante que el comunicado que acompañe la decisión de junio integre el mensaje de que Banxico seguirá cauto y dependiente de datos, concluyó la analista.