Próximo gobierno debe llevar a México al siguiente nivel

El próximo gobierno tiene la oportunidad histórica de aprovechar la relocalización de empresas, la estabilidad macroeconómica, y el enorme potencial de crecimiento de México, para llevar al país a un nivel superior.

Eso sí, debe estar consciente de la responsabilidad de brindar a las empresas energía, mano de obra y certidumbre jurídica, para que las inversiones sigan llegando, consideró Francisco Lira, director general de Banco Actinver.

Como parte de la 87 Convención Bancaria, el directivo aseguró en entrevista, que uno de los grandes retos del país es brindar un sector energético limpio, en línea con la tendencia global, y suficiente para todos.

Los desafíos también abarcan sectores como la educación, ya que se requiere la generación de ingeniería de calidad; al igual que la seguridad y el respeto a las instituciones para garantizar la llegada de más empresas, y esto potencialice la economía nacional.

Bajo este contexto, a unos meses de concluir la actual administración, el director general de Actinver aseguró que un acierto en este sexenio fue dar bastante estabilidad macroeconómica, lo cual se unió con el conflicto de Estados Unidos con China para que se ganara participación comercial con el vecino del norte.

Estos elementos han permitido que ingrese mucha inversión extranjera directa para el desarrollo del país; mientras que la parte de los bancos se encuentra sana, con un índice de capitalización por arriba del mínimo regulatorio que le permite estar a la orden para capturar las oportunidades.

“Hay utilidades históricas, con tasas muy altas, pero las carteras están muy sanas, con índices de morosidad muy controlados. Esta combinación hace que los índices de rentabilidad de los bancos y las utilidades que estamos reportando en el sistema financiero mexicano sean históricos”.

Este año no solo se llevarán a cabo elecciones en México, sino que Estados Unidos también tendrá sus propios comicios para elegir al próximo presidente.

Esto, sin duda, genera incertidumbre y podría darse un periodo de pausa por parte de inversionistas y empresarios hasta tener claridad hacia el futuro.

“Sin embargo, los fundamentales están ahí. Todo este desapalancamiento del Covid-19, la baja de inflación y la baja de tasas parece que va a ser un aterrizaje muy suave y no va a disruptir en las economías tanto mexicana como estadounidense”, confió.

En retrospectiva, el banquero señaló que se enfrentó bien la crisis sanitaria, porque la economía no se detuvo y se dieron buenos apoyos tanto del gobierno como de la banca. Este último brindó un adecuado acompañamiento a las empresas y las personas para hacer reestructuraciones de los portafolios.

“Se manejó muy bien, yo creo que ha sido un caso de éxito, teniendo las facilidades de los reguladores y el compromiso de la banca con las organizaciones”.

Ante la posibilidad de que México tenga por primera vez a una mujer al frente del Poder Ejecutivo, Francisco Lira, director general de Actinver, reflexionó que no importa el género de quien ocupe la silla presidencial sino la capacidad y compromiso que tenga para hacer crecer al país a su potencial.

“México está destinado al éxito. Lo veo muy bien y me encanta que estemos teniendo esta diversidad, porque las mujeres tienen un sexto sentido que luego los hombres no tenemos. Me da mucho gusto que haya esta alternancia. Tiene que ser muy capaz y comprometida para seguir sacando el país adelante”.

La banca del futuro

En los últimos años el sector bancario evolucionó a pasos agigantados, pero en una década el panorama se ve todavía más prometedor. Francisco Lira proyectó que habrá una gran evolución en el mercado mexicano por la innovación que tienen nuevos participantes.

Los bancos no estarán solos, pues las tiendas de conveniencia y cadenas de autoservicio irán ofreciendo productos de crédito o buscando estar de lado de la banca múltiple. Aunado a esto, las Fintech participarían en atender el modelo retail con tarjetas de crédito, anticipos de nómina, cashback, entre otros.

“Estas tiendas de conveniencia van a ser minisucursales bancarias. Los bancos tenemos que evolucionar para no depender de esos servicios sino darles un valor agregado a la gente en hipotecas, acompañamiento de inversiones, del plan de retiro, y por el lado de personas morales ir llevando esta integración a nivel global por este friendshoring hacia Estados Unidos”, concluyó.