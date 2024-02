El Sindicato del Monte de Piedad estalla huelga este 15 de febrero

Tras varios aplazamientos para intentar llegar a un acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, el sindicato decidió estallar la huelga en el primer minuto de este 15 de febrero, informó la entidad prendaria.

“Hoy, las opciones que la Institución tiene se ven drásticamente reducidas a partir de la huelga por parte del sindicato, lo cual deja a las partes sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores –que llevan tres años sin incremento salarial por la intransigencia de su dirigente–y del futuro de la Institución, cuya misión social se pone en riesgo”, aseveró en un comunicado.

Pese a que se aceptaron repetidas solicitudes de prórroga al emplazamiento de huelga, el representante sindical, Arturo Zayún, actuó en agravio de sus representados y, al privilegiar sus propios intereses, se negó todo este tiempo a llevar la consulta con los trabajadores, ignorando el llamado de las autoridades, incluyendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la mediación, manifestó el Monte de Piedad.

El conflicto laboral entre el Nacional Monte de Piedad y su sindicato suma más de año y medio sin resolverse. Hasta hace unas semanas, los trabajadores expresaron que se podía llegar a un acuerdo tras la apertura de la institución prendaria, pero esto no ocurrió.

“Esta situación no hace más que dañar al Nacional Monte de Piedad. No solo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado”, lamentó.

Por lo tanto, añadió, ha llegado el momento de actuar. “Ante la inminente huelga, estaremos en constante comunicación con nuestros clientes por medio de nuestros múltiples canales oficiales, y les aseguramos que sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento”.

Previamente, el Monte de Piedad advirtió que de realizarse la huelga el cierre de sus sucursales sería inminente, las cuales suman 300 más la Casa Matriz. Antes ya habían bajado la cortina a 18. Cuenta con dos mil 159 sindicalizados base.

Recordó que en 2023 se realizaron 7.2 millones de empeños en sus sucursales, lo que implicó una contracción de 8.0 por ciento; mientras que han visto una disminución de 30 por ciento en el número de clientes atendidos respecto del año 2019.

“Esta tendencia a la baja es una realidad que nos sigue mostrando la urgencia de realizar los cambios que le den la viabilidad operativa y financiera que requiere nuestra Institución. Nacional Monte de Piedad se encuentra en el camino de no retorno, siendo su destino final la desaparición de la institución prendaria si no actuamos de inmediato”, señaló en su momento.