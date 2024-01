Gobierno suma 800 mdp recuperados para trabajadores de Interjet; no se han dispersado

El gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el síndico encargado de la quiebra de Interjet recuperó 427 millones de pesos de cuentas por cobrar, por lo que hay al menos 800 millones de pesos disponibles para ser dispersados entre los empleados de la aerolínea en huelga.

En un comunicado la SICT indicó que el síndico designado por “esta dependencia en el asunto de la quiebra de INTERJET, Expediente 17/2022, que lleva el Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la CDMX, logró una nueva recuperación por la cantidad de 427 millones de pesos”.

Este monto, sumado a las recuperaciones anteriores, indicó la dependencia da un total aproximado de 800 millones de pesos a favor de los trabajadores. La SICT instruyó al Síndico solicitar la autorización judicial para la dispersión a los trabajadores.

Cabe señalar que pese a las indicaciones del gobierno federal, el síndico encargado de la recuperación de cuentas de Interjet no ha dispersado los recursos a los más de 5 mil trabajadores que, desde 2020, esperan el pago de sus salarios y sus posteriores liquidaciones.

En diciembre del año pasado, los trabajadores de Interjet, representados por la sección 15 de la CTM, acusaron al gobierno de retrasar indebidamente el pago de 350 millones de pesos que se recuperaron en cuentas de la aerolínea en quiebra y que no han sido repartidos a los trabajadores como ordenó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En una comunicación interna, a la cual El Financiero tuvo acceso, la representación sindical asegura que si bien los recursos recuperados están en la cuenta bancaria de Interjet, el síndico Alfonso Triujeque no quiere " entregarlos de manera inmediata, no obstante que conoce perfectamente que los trabajadores no tenemos necesidad ni obligación de regirnos por el proceso de concurso mercantil”.

El 8 de enero del 2024, los trabajadores de Interjet cumplirán tres años en huelga y poco más de tres desde que la aerolínea dejó de volar por una quiebra financiera que explotó tras la venta de la familia Alemán a los Del Valle.

La sección 15 acusó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien le corresponde embargar esos recursos ante la oposición del síndico, es complaciente y no está acordando ninguna de las peticiones que se le han hecho para requerir al síndico.

Además, la representación sindical de los trabajadores de Interjet aseguran que Worldpay Inc, otra procesadora de pagos con tarjetas bancarias, entregará al síndico recursos por hasta 550 millones de pesos, por lo que llamaron a las autoridades a agilizar el proceso de dispersión a los empleados por el total de recursos recuperados.