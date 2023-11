Dueño de Interjet busca vender 47% de la línea aérea… si logra salvarla

Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, la aerolínea que está en proceso de concurso mercantil bajo la modalidad de quiebra y sobre la que pesa una huelga de casi tres años, busca vender hasta el 47 por ciento de las acciones de la empresa si ésta logra salir del proceso que atraviesa y sostiene que, pese a todo, no fue un error comprar la aerolínea a la familia Alemán.

En entrevista para El Financiero, el empresario, que ha sido encarcelado en un par de ocasiones acusado por fraude genérico y otros delitos, repite el discurso que ha pronunciado en los últimos dos años: quiere rescatar Interjet, echarla a volar en algunos meses y obtener un periodo de gracia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no pagar impuestos en el primer año del hipotético regreso de la empresa.

Del Valle acepta que la familia Alemán, en contubernio con el abogado Javier Mondragón, tejieron una estrategia para hacer parecer que la aerolínea “quebró” tras la compra firmada en junio del 2020, en donde se estableció que la aerolínea era entregada sin adeudos fiscales.

“No dejaron ver cuentas hasta mayo del 2020, no me informaron, lo que hicieron fue agarrar a un ‘tonto’ para que oficialmente se viera que llegó un empresario, le metió 100 millones de dólares y quebró; lo que no saben es que soy muy necio”, dice Del Valle al referirse a la compra que realizó de Interjet.

Más allá del discurso, el objetivo del dueño del 90.4 por ciento de las acciones de la aerolínea consiste en recuperar cuentas por cobrar por alrededor de mil 250 millones de dólares; hasta ahora, han aparecido solo 353 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, que los bancos Santander, American Express y Banorte entregarán a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el pago de los acreedores.

Por ley, los trabajadores son los primeros en la dispersión de recursos obtenidos ya sea a través de la recuperación de cuentas no cobradas o del remate de bienes.

Discrepan datos del gobierno y la aerolínea

En cuando al remate de los bienes de Interjet hay una fuerte diferencia entre lo estipulado por la autoridad laboral y lo que Alejandro Del Valle tiene previsto: mientras el gobierno ordenó el remate de bienes por 3.5 millones de pesos, el propio empresario asegura que esos bienes de la empresa valen más de mil millones de dólares.

Según los avalúos del dueño de Interjet, en la caja de la aerolínea hay 212 millones de dólares, las dos bases de mantenimiento que tiene la aerolínea acumulan un valor de 280 millones de dólares, refacciones de Airbus por 250 millones de dólares, más de 70 millones de piezas de aviones rusos Sukhoi, además del valor de la marca que ronda los 250 millones de dólares.

“Los activos de la empresa son vastos para lograr el objetivo”, remarca Del Valle.

Los cálculos del empresario pueden ser imprecisos a la luz de sus últimas declaraciones que resultaron falsas: en marzo del 2021 aseguró que Lufthansa Consulting tenía una carta de intención para invertir en el rescate de Interjet, lo cual fue negado por la propia empresa y publicado por este diario; y en abril de este año, el propio empresario aseguró que Morgan Stanley estaba trabajando en la reestructura de la aerolínea, lo cual fue descartado por la entidad financiera.

Del Valle prevé, además, que esta semana se entreguen los recursos recuperados por cuentas bancarias de Interjet a la Junta Federal y que ésta pueda, por orden del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dispersar los recursos entre los empleados.

Con el pago de poco más de 350 millones de pesos solo estaría saldada una parte del laudo que la autoridad laboral fijó en más de mil 400 millones de pesos.

Las cuentas, además, se acumulan porque uno de los principales adeudos se mantiene vigente, que es con el Servicio de Administración Tributaria, a quien la aerolínea debe más de 500 millones de dólares por contribuciones no pagadas en ejercicios anteriores a la quiebra de la línea aérea.

Si bien el dueño de la aerolínea busca que parte de las cuentas por recuperar le sirvan para pagar a la Hacienda, el plan depende de cuántos recursos puedan ingresarse en la caja de la línea aérea mientras el proceso concursal no concluye debido a una serie de amparos interpuestos por la administración de la línea aérea y por otras empresas que están impidiendo el remate de bienes porque no son parte de los activos de Interjet, sino bienes arrendados a la línea aérea durante su funcionamiento.

Del Valle insiste, además, que la aerolínea fue saqueada en un plan de Javier Mondragón, accionista minoritario de la empresa y abogado de la familia Alemán.

“Lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque fue un saqueo. Yo no creo que haya sido un show de la familia Alemán, sino de quienes en ellos confiaban, de Mondragón y de sus empleados”, remarca el empresario.