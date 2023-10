Reconoce Francia políticas presupuestarias y fiscales de México que garantizan la sustentabilidad financiera

México ha desempeñado un papel fundamental en el lanzamiento de una asociación que tiene como objetivo promover políticas presupuestarias y fiscales que garanticen la sustentabilidad financiera, destacó Emmanuel Moulin, director general del Tesoro francés.

Consideró que los espacios que se crean en el país para dialogar y construir políticas enfocadas en la sostenibilidad y el desarrollo social se convierten en la oportunidad ideal para reforzar las relaciones comerciales.

“Enorgullece a Francia contribuir en estos programas de impacto social para cumplir los compromisos de México en el marco de los acuerdos de París, y hay que felicitar a Hacienda por su liderazgo en la creación de un ecosistema financiero sostenible e inclusivo”, enfatizó Moulin.

Al participar en el Coloquio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia Francesa de Desarrollo, Moulin subrayó que “México ha sido pionero en incorporar objetivos sociales y otros como la igualdad de género, en la prioridad de las actividades económicas”.

Jean-Pierre Asvazadourian, embajador de Francia en México, señaló que Hacienda es un socio prioritario en la cooperación franco mexicana para atender diversos efectos adversos que provoca el cambio climático y también para lograr cerrar todas las brechas sociales.

“Me alegro que la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y la AFD contribuya tanto a nutrir el debate como a formular políticas públicas, con efectos concretos para la población”, recalcó.

Es el caso, por ejemplo, de los intercambios que se promovieron sobre las experiencias francesa y europea en materia de taxonomía verde e inspiraron la formulación de una taxonomía sostenible ambiciosa para México, combinando objetivos sociales y ambientales, agregó el diplomático.

“También pienso en los trabajos sobre esquemas de estímulos fiscales ‘verdes’ para la promoción de la electro-movilidad o la inclusión de aspectos de gestión de riesgo de desastres y cambio climático para diseñar proyectos de inversión pública, entre otros”, añadió Jean-Pierre.

Emanuel Mulán visita México en ocasión del Tercer Diálogo de alto nivel económico y financiero entre Francia y México que se llevará a cabo el jueves en las instalaciones de Hacienda.

María del Carmen Bonilla, jefa de la Unidad de Crédito Público de la SHCP explicó que “este diálogo es un mecanismo que representa el puente entre las autoridades financieras de nuestros países y a partir del cual hemos logrado nuestra colaboración”.

Moulin felicitó a la Secretaría de Hacienda por su liderazgo en la creación de una de un ecosistema financiero sostenibles e inclusivo.

“México ha desempeñado un papel fundamental al participar junto con Francia y la OCDE en el lanzamiento de la iniciativa París Collaborative Green Budgeting con el objetivo de promover políticas presupuestarias y fiscales ecológicas en los Estados”, resaltó.

Además, el Banco de México como miembro fundador del Network for Greening the Financial System ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad financiera.

“Quisiera felicitar también a la SHCP por la publicación de la primera taxonomía sostenible, una herramienta central para identificar actividades económicas con un impacto positivo en el medio ambiente y la cohesión social”, abundó.