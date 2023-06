Optimismo en bolsas, ante la expectativa de pausa de la Fed

Expertos indican que una pausa no significa necesariamente que la Fed haya terminado con su ciclo restrictivo. (Bloomberg)

Los mercados accionarios en Wall Street reportaron ayer una jornada positiva y se ubicaron en su mayor nivel desde abril del 2022, tras el dato de inflación en Estados Unidos, que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, en un nivel de 4 por ciento, lo que afianzó la idea de que la Fed podría hacer una pausa en el ciclo alcista de tasas en la reunión de este miércoles.

El optimismo en los mercados estadounidenses se trasladó también a las bolsas a nivel global, y en Asia arrancaron la jornada de este miércoles con alzas, impulsadas además por el recorte de tasas de corto plazo en China.

El Nasdaq avanzó 0.83 por ciento, seguido de un avance de 0.69 por ciento para el S&P 500 y de 0.43 por ciento para el Dow Jones.

“Los principales índices subieron a un nuevo máximo del año después de que el índice de precios al consumidor mostrara que la tasa de inflación se redujo a 4 por ciento, su tasa más baja en más de dos años”, indicó Angelo Kourkafas, estratega de inversiones de Edward Jones.

Añadió que si bien los datos estuvieron en su mayoría en línea con las expectativas, le quitaron algo de presión a la Fed, que probablemente se abstenga de subir las tasas en la reunión de este miércoles.

Amin Vera, director de inversiones en INVALA, puntualizó que, “la Reserva Federal volverá a generar turbulencia dentro del mercado, pero incluso esta turbulencia ya está más acotada de lo que estaba hace seis meses, pues ya existe un consenso y la misma Fed lo ha comunicado de manera adecuada al mercado, que estamos cerca de la tasa terminal”.

Edward Moya, analista sénior de mercados en Onda, dijo que, “el informe, que refleja un enfriamiento en la inflación, está alimentando este mercado alcista, ya que la Fed no debería tener problemas para saltarse una subida en los tipos de interés. Wall Street se está volviendo un poco esperanzado de que saltarse un alza en junio podría convertirse eventualmente en una pausa en julio para el Comité de Mercado Abierto (FOMC)”.

En México, las plazas bursátiles revirtieron las pérdidas de la jornada anterior; el S&P/BMV IPC, cerró con 0.55 por ciento más, y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.48 por ciento.

En Europa, el DAX -30 de la bolsa alemana avanzó 0.83 por ciento; el CAC-40 de Francia subió 0.56 por ciento y el FTSE-100 de Reino Unido avanzó 0.32 por ciento.

En Asia, el Nikkei-225 de Japón avanzaba 1.23 por ciento, para ubicarse en su mayor nivel en 33 años, mientras que la bolsa de Hong Kong retrocedía 0.05 por ciento, en el índice Hang Seng.

En duda, fin del ciclo alcista

Ernesto Rosales, analista de inversiones en Citibanamex, advirtió que, “una pausa no significa necesariamente que la Fed haya terminado con su ciclo restrictivo, incluso, no se puede descartar que vuelva a subir las tasas en julio si la inflación no da señales de volver a su objetivo del 2 por ciento”.

Asawari Sathe, economista sénior de Vanguard, indicó que es poco probable que la Fed recorte tasas en este año. “Nuestro modelo sugiere que es casi tres veces más probable que la Reserva Federal eleve su objetivo para la tasa de fondos federales o la mantenga en espera este año que recorte tasas”.

Probabilidad de pausa es de 94%

La probabilidad de que la Fed haga una pausa al ciclo alcista de tasas es de 94.2 por ciento, con lo que los fondos federales se mantendrían en un rango de 5.00 a 5.25 por ciento, de acuerdo con datos del Chicago Mercantile Exchange (CME).

“Es apropiada una pausa en junio, ya que la Fed necesita evaluar cómo el ajuste anterior de la política monetaria está afectando a la economía”, dijo Ryan Sweet, economista en jefe de EU.

El subdirector de análisis económico de CIBanco, James Salazar, dijo a El Financiero Bloomberg que el mercado laboral todavía no da señales de enfriamiento y el rubro de salarios, aunque se ha moderado, está por arriba en términos anuales de 4.2 por ciento.

Frente a este panorama, consideró que la puerta está abierta para hacer un incremento en julio, por lo que la Fed querrá mantener la opción de alzas en futuras reuniones.