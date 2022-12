Salario mínimo 2023: ¿Quiénes se beneficiarán del aumento del 20% anunciado por AMLO?

Aunque en el país hay 18.3 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, el reciente incremento de 20 por ciento al salario mínimo que entrará en vigor el primero de enero 2023, sólo beneficiará a 6.4 millones de trabajadores que laboran en empresas formales.

Es decir, solo los de trabajadores de empresas formalmente registradas y que pagan sus cuotas al Seguro Social (IMSS), al Infonavit y sus impuestos al SAT, son los que recibirán el beneficio, porque son este tipo de empresas las que están obligadas a acatar la disposición que formalmente se anunciará en el Diario Oficial.

Se pueden beneficiar del aumento salarial, los empleados de cualquier sector, por ejemplo, comercio, industria de la construcción, o industrias en general, restaurantes y hoteles, o cualquier otra actividad, siempre y cuando laboren en una empresa formal, que los tenga registrados ante el IMSS.

El resto, unos 11.9 millones de trabajadores que desempeñan su trabajo en el sector formal podrían no verse beneficiados por el incremento salarial, debido a que al no estar registradas sus empresas en la formalidad, no están obligadas a acatar el nuevo acuerdo.

Los salarios mayores al mínimo no aumentan 20%

Los empleados que ganan dos, o más salarios mínimos ya no se beneficiarían del aumento de 20 por ciento de Ley, ya que su sueldo aumentaría de acuerdo con la negociación contractual con su empresa.

Los sueldos mínimos profesionales también suben 20%

Los salarios mínimos profesionales (SMP), al igual que el salario mínimo general (SMG), recibirán un incremento de 20 por ciento a partir del 1 de enero próximo.

El objetivo de estas remuneraciones es garantizar un pago digno a quienes trabajan en 61 ocupaciones y profesiones.

Por ejemplo, el salario mínimo para un reporteros y fotógrafos de prensa impresa están en 2022 en 387.09 pesos diarios, mientras que los operadores de caga 210.84 pesos por día. Dichos salarios tendrán un aumento de 20 por ciento en 2023, lo mismo que los sueldos de los cocineros (mayor) de restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación de comida que actualmente se ubican en 201.95 pesos diarios y de los choferes de camión de carga en general que ganan 203.52 pesos.

También percibirán 20 por ciento más en 2023 los oficiales de albañil que hoy ganan 199.42 pesos por día y el cajero de máquina registradora que cobra 179.34 pesos; un carpintero que fabrica y repara muebles cuyo sueldo actual es de 196.14 pesos por día y un mecánico oficial de reparación de autos y camiones 205.96 pesos diarios, entre otros.

Otros oficios que se beneficiarán el próximo año son los electricistas instaladores y reparadores de instalaciones eléctricas que actualmente perciben un salario diario de 195.44 pesos y un dependiente de ferretería y tlapalería que gana 185. 67 pesos por día.