Paquete Económico 2023: Diputados aprueban Ley de Derechos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor y 214 sufragios en contra y 1 abstención los artículos no reservados de la Ley Federal de Derechos de 2023.

Patricia Terrazas, secretaría de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, afirmó que “estamos ante un dictamen que encarece los insumos esenciales, como es el espectro radioeléctrico, los derechos mineros, los derechos por conectividad y la operación móvil, por citar algunos”.

Lamentó que se diga que no habrá nuevos impuestos, pero los aumentos se disfrazan de actualización.

“Si no fuera así, ¿cómo explicamos que los ingresos derivados de la Ley de Derechos es 21 por ciento de aumento respecto al año anterior y la inflación el 9, si no son nuevos impuestos?, cuestionó.

Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, expuso que se dice que no se crean impuestos ni se incrementan, pero los derechos son impuestos y se están actualizando o se están creando otros.

“Si queremos realmente ayudar a la economía, bajemos los derechos que ya existen, al uso del espectro que da el estado, porque además las empresas de telefonía trasladan al consumidor el impuesto tres veces más caro”, subrayó.

Pidió que se deje claro que las empresas de telefonía no eleven sus tarifas a lo largo del año para las personas que adquieren un plan o a usuarios de prepago. Sin embargo, el Pleno rechazó su propuesta.

La diputada Susana Prieto de Morena expresó en su reserva que se está buscando no aumentar los impuestos y mantenerlos como están.

Reprochó las críticas de la oposición a las acusaciones de que la actual administración multiplicó el número de pobres.

“Nuestro presidente no es ‘El rey del cash’, sino de ‘El Crash’, ya que dejó en la ruina a todos los legisladores de oposición, que son los únicos a los que no les parece el manejo de la economía porque desean regresar al poder, pero no hicieron bien las cosas por eso el pueblo sabio los quitó”, abundó.

¿Qué establece la Ley de Derechos 2023?

Incluir una cuota menor en el cobro de derechos por los trámites de expedición de visas ordinarias, cuando estas sean solicitadas a través de medios electrónicos, toda vez que para la Secretaría de Relaciones Exteriores representa un gasto menor al llevar a cabo la prestación del servicio mediante la vía digital.

El dictamen propone no actualizar el impuesto en 2023, y dejarlo como estaba en 2023, para el uso de teléfonos móviles de prepago, con el objetivo de beneficiar a los hogares con menores ingresos.

“No debemos olvidar que el acceso a las telecomunicaciones móviles es un derecho constitucional, cuya relevancia en la economía impactó de forma negativa a partir de la pandemia por COVID-19, por lo que, tomando en cuenta el aumento en la inflación, se considera no generar presiones adicionales en los precios en el mercado y buscar proteger la economía de los hogares menos favorecidos”, precisa.

Señala que los hogares con menores ingresos destinan un alto porcentaje de sus ingresos en gastos relacionados con servicios de telecomunicación móvil, aunado a que, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observa que los hogares de estratos socioeconómico bajo y medio bajo utilizan como único servicio de telecomunicaciones la telefonía móvil.

Plantea también adicionar un cuarto párrafo al artículo 23 de la Ley Federal de Derechos, para establecer el beneficio fiscal para el trámite de testamento público de un descuento de 50 por ciento, mismo que actualmente se encuentra contemplado en el artículo segundo transitorio, fracción VI de la Ley Federal de Derechos.