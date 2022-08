Petróleo se toma un respiro: caen precios del crudo a su menor nivel

Los precios del petróleo cayeron ayer más de tres por ciento en los mercados internacionales y se ubicaron en niveles de hace seis meses, antes de la invasión a Ucrania, debido a que datos económicos de China resultaron desfavorables y avivaron las preocupaciones sobre la economía mundial.

Además, el mercado petrolero está a la espera de la respuesta de Irán a la propuesta de la Unión Europea sobre revivir el acuerdo nuclear, lo que podría estar cerca de un acuerdo con Estados Unidos y restablecería las exportaciones de petróleo iraní a los mercados.

El precio del WTI cayó 3.38 por ciento a 88.78 dólares el barril, y el Brent reflejó una pérdida de 3.53 por ciento, a 94.42 billetes verdes, su menor nivel desde el 10 de febrero pasado. Por su parte, el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación retrocedió 3.36 por ciento, a 84.79 dólares por barril.

Janette Quiroz, subdirectora de análisis de Monex, señaló que la caída en los precios del crudo fue debido a que las preocupaciones sobre una recesión económica mundial pesaron sobre las perspectivas de la demanda de energía.

Esto, porque el crecimiento de la industrial en China no cumplió con las expectativas, lo que apunta a una lenta recuperación económica de ese país, luego del confinamiento por Covid.

“Ante ello, el Banco Popular de China recortó inesperadamente su tasa de interés de referencia por primera vez desde enero”, añadió Quiroz.

La producción industrial en China creció 3.8 por ciento en julio a tasa anual, por debajo del pronóstico de 4.6 por ciento de los analistas. En tanto, las ventas al menudeo se moderaron a 2.7 por ciento, cifra inferior al 5.0 por ciento que esperaba el mercado.

La Oficina de Estadísticas de China señaló que si bien la economía mantuvo su recuperación durante julio, “debemos ser conscientes de que los riesgos de estanflación de la economía mundial son cada vez mayores y aún no se han consolidado las bases para la recuperación de la economía nacional”.

En tanto, el Banco Central de China recortó sus tasas de interés con el fin de incentivar la economía; se trata del primer movimiento de este tipo desde enero. “En concreto, el recorte es de 10 puntos base de los servicios de préstamos a mediano plazo a un año, situándose en nuevos mínimos históricos, de 2.75 por ciento”, señalaron analistas de CIBanco.

“Las cifras de China son realmente preocupantes y las autoridades tienen un gran trabajo entre manos para detener la demanda interna. Eso no es un buen augurio para la demanda de petróleo, especialmente cuando el país sigue tan comprometido con Covid cero, y dado que los casos continúan aumentando, la presión a la baja sobre los precios del petróleo podría intensificarse”, indicó Craig Erlam, analista de mercados de Oanda.

(Especial)

Avizoran volatilidad

Ana Azuara, especialista de materias primas en Banco Base, explicó que, “todavía se espera mucha volatilidad en el precio del petróleo. Si bien, en la sesión el WTI tocó un mínimo de 86.82 dólares, no visto desde el tres de febrero, no se descartan presiones al alza, porque aún no se sabe si el acuerdo nuclear con Irán se va a alcanzar y si China va a imponer mayores estímulos que aumenten la demanda por energéticos”.

“Si se llega a un acuerdo, se podría ver un aumento en la oferta global de petróleo de entre 1.3 y 1.4 millones de barriles diarios, en los meses posteriores (entre 6 y 9 meses), lo que podría limitar las presiones al alza y suplir parte de la oferta de Rusia”, agregó la especialista.

Carlos Hermosillo, analista independiente, mencionó que, el lado positivo de la caída en los precios del crudo a nivel global es que podría restar presiones a la inflación, en caso de que el mercado perciba que viene una etapa de precios más bajos y ya se descarten nuevos picos en el futuro cercano.