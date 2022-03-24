Banca puede ofrecer servicios digitales y seguros: Actinver

Los bancos tradicionales pueden ofrecer productos y servicios digitales y ser flexibles con sus clientes, incluso mucho mejor que las llamadas Fintech, ya que tienen el respaldo y la seguridad que ofrece una institución financiera regulada, consideró Lorenza Martínez, directora general de Banco Actinver.

En el marco de la 85 Convención Bancaria, Martínez Trigueros señaló que el momento que se vive actualmente en el mundo en materia digital es relevante, y en el caso de Actinver, lo han aprovechado para mejorar la oferta de servicios a los clientes, pero apalancando la confianza y la seguridad que se tiene en un banco y por eso lanzaron DINN, una aplicación con la cual las personas pueden realizar diversas operaciones.

“Lo que queremos demostrar es que un banco tradicional también puede ofrecer estos servicios digitales personalizados y ser mucho más flexible de lo que se creía tradicionalmente, ofrecer mejores servicios incluso que las Fintech, porque vas trayendo lo mejor del mercado”.

Por ello, Actinver, que tiene una larga trayectoria en inversiones, ahora con la nueva marca, que está bajo el paraguas regulatorio de la licencia bancaria, con la cual ofrecen servicios financieros de manera digital y a un público diferente al que hoy atienden, busca demostrar que un banco también puede ofrecer servicios por estos canales y de manera segura.

Consideró que la entrada de una Fintech vía la adquisición o alianza con bancos, no pone en riesgo al mercado bancario, ya que afirmó que la regulación en México y la supervisión es bastante sólida.

“La regulación ha buscado irse ajustando a las condiciones del mercado, esto es un reto no solo en México, sino en todo el mundo, y se sigue moviendo en ese sentido, además el sistema es bastante sólido, así que no veo un riesgo en ese sentido, y creo que al revés, que en la medida que se siga generando innovación en el sector, que se encuentren nuevas maneras de ofrecer servicios financieros a la población, va en beneficio de todos”, dijo Martínez en entrevista.

Señaló que la banca en México tiene un gran mercado por atender y el modelo de las Fintech es orientarse a segmentos muy especiales, y eso hace a los bancos pensar en productos y servicios para cada tipo de cliente, porque eso lo hacen bien las Fintech y es parte de sus fortalezas. “Es algo en lo que estamos y todos debemos incorporar a nuestra manera de operar, la competencia siempre va en pro de los mercados, hace generar mejorares servicios”.

Sin embargo, también más servicios y productos digitales traen consigo el reto de la ciberseguridad, de que se aplique de manera correcta para que todos estén protegidos, y en la medida en que se crece se va generando mayor operación digital, lo que aumenta el riesgo.

“Creo que la ciberseguridad es uno de los riesgos más importantes y la transformación del sector no es que me preocupe que lo vuelva más vulnerable, pero sí que se vuelva más compleja la regulación, pues cuando hay tantos cambios, el hecho es de que en México y en el mundo la regulación y la supervisión van un paso atrás, ya que primero se dan estas innovaciones y luego se empieza a definir cómo se va a regular”, y eso, explicó, genera también un piso disparejo en materia regulatoria.

Invertir es la mejor protección

Ante el ambiente económico experimentado en los últimos dos años, de menor crecimiento, y en este año de mayor inflación y alza de tasas de interés, y con una guerra en plena pandemia, es un momento en el que la población debe preocuparse por invertir, afirmó Martínez Trigueros.

“Es fundamental que las personas tengan invertidos sus ahorros o su patrimonio, para una situación de un poco más de estancamiento, con tasas bajas de crecimiento y alta inflación”, dijo, y señaló que es importante informarse sobre las ventajas y desventajas de los diferentes instrumentos financieros.

“Esto también es una oportunidad para apoyar o mejorar nuestros mecanismos de llegar a los clientes, para comunicar estos puntos, en una coyuntura como la que se vive, los clientes deben tener su dinero bien invertido”, agregó.

Indicó que a pesar de la actual coyuntura, en el banco prevén condiciones muy atractivas para su crecimiento, ante la baja penetración de los servicios de inversión en México.

“Si nos comparamos con países latinoamericanos, el nivel de penetración de los fondos de inversión es muy bajo, en México representan el 10 por ciento del PIB, mientras que en Chile representan el 27 por ciento o en Brasil el 60 por ciento, son instrumentos en los cuales se puede invertir y tener un portafolio diversificado, existen hace mucho tiempo en México, sin embargo, tal vez por falta de conocimiento o por falta de los canales adecuados no se conocen”, apuntó.