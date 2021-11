Mujeres en Banxico: Irene Espinosa y Galia Borja, las 2 únicas que han estado en la Junta de Gobierno

Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la nueva apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser gobernadora del Banco de México (Banxico) en sustitución de Alejandro Díaz de León.

Rodríguez Ceja se convertiría en la primera mujer en presidir el banco central mexicano, en donde ya son parte de la Junta de Gobierno Irene Espinosa y Galia Borja. Pero en la historia del Banxico, ¿cuántas mujeres han ocupado puestos cupulares desde su creación en 1925?

El Banco de México se inauguró el 1 de septiembre de 1925. El acto fue presidido por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Al recién creado Instituto se le entregó, en exclusiva, la facultad de crear moneda, tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes.

Sin embargo, desde su creación hasta ahora, solo dos mujeres han presidido la Junta de Gobierno de la institución que se encarga de regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio, y la primera llegó apenas en 2018: Irene Espinosa.

Irene Espinosa

El 24 de enero 2018, Irene Espinosa Cantellano hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de subgobernadora dentro de la Junta de Gobierno, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925.

Espinosa Cantellano obtuvo tanto la maestría en Políticas Públicas con especialidad en Evaluación Socioeconómica de Proyectos como la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde recibió el premio Miguel Palacios Macedo a la excelencia académica.

Inició su carrera profesional en 1988 como investigadora en el Centro de Estudios Económicos de Banamex. En febrero de 2007, el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, la invitó a incorporarse a la Tesorería de la Federación como coordinadora de asesores de dicha dependencia.

Posteriormente, asumió el cargo de subtesorera de operación hasta abril de 2009, año en que fue designada Titular de la Tesorería de la Federación. No fue sino hasta el 24 de enero de 2018 que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó su designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banxico para el periodo que concluirá el 31 de diciembre de 2024.

Galia Borja

Con la llegada a la Junta de Gobierno en enero de 2020, Galia Borja Gómez se convirtió en la segunda mujer en un puesto cupular en el banco central mexicano. Con ella, de sus cinco miembros ahora son mujeres.

Galia Borja es matemática por la UNAM y maestra en Matemáticas Aplicadas y Estadística por The State University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés). Asimismo, tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, quien le otorgó mención honorífica de excelencia por graduarse con el mejor promedio de su generación.

Cuenta con 19 años de experiencia en gestión financiera pública. Inició su carrera en el sector en 2001 en el entonces Gobierno del Distrito Federal. En 2008 inició su trayectoria al interior de la Tesorería de la Federación como Directora en la Subtesorería de Operación, fungiendo como miembro del grupo de trabajo para la implementación y consolidación del Sistema de Cuenta Única de Tesorería.

El 9 de diciembre de 2020 el Senado de la República aprobó su designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2028.

Ahora se perfila para presidir el Banxico Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles. Con ello, se convertiría en la primera mujer que gobernaría al banco central mexicano.

Rodríguez Ceja es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tiene una maestría en Economía por El Colegio de México (Colmex). Durante su trayectoria, se ha desempeñado en el área de finanzas públicas, y destaca su participación en temas presupuestales, financieros y de deuda.





En 2018, el Banco de México fue el primer banco central en el mundo en obtener la certificación en igualdad de género por el Foro Económico Mundial (FMI).